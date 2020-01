Darum sollten Schüler zur Berufsmesse nach Borna kommen

Borna

Ein bisschen geht es jedes Mal zu wie auf einem Marktplatz. Es wird gerufen, geredet, ausprobiert, eine Band spielt, es gibt Kaffee und Kuchen. Vor allem aber gibt es zweierlei: junge Leute auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz und Unternehmen auf der Suche nach motiviertem Nachwuchs.

All das kommt am 25. Januar bei der mittlerweile 16. Auflage der Berufsorientierungsmesse (BOM) in der Dinterschule zusammen. Und weil sich die BOM längst zu einer Erfolgsbörse gemausert hat, haben sich wieder einmal mehr als 80 Firmen aus der ganzen Region beim Arbeitskreis Schule-Wirtschaft angemeldet.

Das Bornaer Unternehmen Hidrostal mit Sitz im Gewerbegebiet Blumroda ist eines, das jedes Jahr schon kurz nach Bekanntgabe des Messetermins bei Schulleiter Frank Ziemann vorstellig wird und seine Bewerbung abliefert. Was nicht verwundert, „wir haben schon einige Lehrlinge durch die Messe gefunden“, sagt Geschäftsführer Stefan Rumsch.

Die zehnte Berufsorientierungsmesse lockte im Vorjahr 70 Betriebe und Hunderte Schüler und ihre Eltern zur Dinterschule Borna. Quelle: Julia Tonne

Auch dieses Jahr sollen wieder junge Leute das Team vervollständigen. Weshalb Rumsch nicht nur angehende Mechatroniker sucht, sondern auch Industrie- und Konstruktionsmechaniker. Die Anforderungen seien zudem auf einen Nenner zu bringen: „Die Schüler, die zu uns kommen, müssen wollen. Dann spielen Noten nur eine untergeordnete Rolle“, macht Rumsch deutlich.

Messe bietet „Chancen zum Hierbleiben“

Hidrostal – das weltweit mehr als 1500 Mitarbeiter und seinen Hauptsitz in der Schweiz hat – stellt Pumpen her. Die wiederum kommen in kommunalen Abwassersystemen, in der chemischen und Lebensmittelindustrie (zum Beispiel in Brauereien) zum Einsatz. In Borna selbst wird der Typ „Super Betsy“ gefertigt, eine mobile und dieselbetriebene Pumpe.

Hidrostal ist bei weitem nicht das einzige Unternehmen, das seine Vorzüge und Ausbildungsangebote auf einer Messe preist. „Für die Firmen und Betriebe ist ein Messestand natürlich richtig gute Werbung“, macht Ziemann deutlich. Die Mitarbeiter kämen mit Schülern und deren Eltern ins Gespräch und könnten verschiedene Berufswege aufzeigen. Das Motto der Messe „Chancen zum Hierbleiben“ sei durchaus wörtlich zu nehmen.

Berufsmesse ist auch für Gymnasiasten geeignet

Informationen rund um die berufliche Zukunft gibt es aber nicht nur für Oberschüler, sondern auch für Gymnasiasten. Sie erfahren beispielsweise alles zu dualen Studiengängen. Höhepunkte sind die Online-Stellenbörse zur Vermittlung noch freier Lehrstellen sowie die Vermittlungs- und Bewerbungshilfen durch die Agentur für Arbeit

Die BOM beginnt am 25. Januar um 9 Uhr. Messestände finden sich in der Turnhalle, in Schulräumen und auf dem Hof. Der Förderverein und der Neigungskurs kümmern sich um die gastronomische Versorgung der Besucher.

Von Julia Tonne