Darum will die Mehrheit des Rates von Regis-Breitingen die Oberschule behalten

Trotz der angespannten finanziellen Lage der Stadt Regis-Breitingen könnte es klappen. Die Befürworter des Erhalts des eigenen Oberschulstandortes sehen Chancen für eine zumindest teilweise Sanierung des Gebäudes in den kommenden Jahren. Laut Stadtrat Stephan Kretzschmar (SPD) stehen aus städtischen Mitteln und Fördergeldern 2,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Das reicht, so Kretzschmar, mindestens für eine Sanierung der Elektrik, womit der Digitalpakt an der Schule umgesetzt werden könnte, und für Fenster. „Es ist nicht so, dass wir nichts machen können“, sagt der Abgeordnete. Der zudem die Forderung der Gruppe für den hiesigen Schulstandort unterstreicht, dass die neun Millionen Euro, die das Kultusministerium als Fördermittel für einen Schulneubau der Gemeinde Neukieritzsch bereitstellen will, auch Regis-Breitingen zugestanden werden müssten.

„Wir müssen für die Regiser Schüler denken“

Das Pleißestädtchen könnte die Summe zwar nicht mit den erforderlichen Eigenmitteln gegenfinanzieren. Das Geld würde nach Kretzschmars Einschätzung aber „für eine umfangreiche Sanierung mit einem Anbau reichen“.

Der SPD-Stadtrat macht auch klar, warum er es für wichtig hält, dass Regis-Breitingen den Schulstandort trotz unsicherer Aussichten und eines in Aussicht stehenden Neubaus in Deutzen nicht aufgibt. „Als Regiser Stadträte müssen wir für die Regiser Schüler denken.“

Der Gemeinde Neukieritzsch, darauf weist Kretzschmar hin, sind vom Freistaat Zuschüsse für den Bau einer zweizügigen Oberschule in Aussicht gestellt worden. Seine Befürchtung: Aufgrund des Bevölkerungszuwachses und anderer Effekte wird die in ein paar Jahren allein mit Neukieritzscher Mädchen und Jungen gefüllt. „Dann werden die Regiser Schüler Lückenfüller in Borna, Frohburg und Groitzsch sein.“

„Keinem Schüler zumuten, jahrelang in Baustelle zu lernen“

Dieses Argument der Mehrheit bei der Abstimmung zur Schulträgerschaft, die im Januar stattfand, trägt Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) mit. Auch aus seiner Sicht würde eine weiterführende Bildungseinrichtung mit nur zwei Klassen pro Jahrgang in Deutzen schon bald zu klein sein.

Das ist aber schon alles an übereinstimmenden Ansichten der Kontrahenten. Zetzsche macht kein Geheimnis daraus, dass er die Schulträgerschaft mit der Aussicht auf einen Neubau an Neukieritzsch abgeben will. Schon allein, weil er keinem Schüler zumuten möchte, jahrelang in einer Baustelle zu lernen. Und weil er fürchtet, dass Regis-Breitingen, wenn jetzt alles Geld in die Schule gesteckt wird, nichts mehr für andere wichtige Aufgaben übrig hat. Grundschule und Kindergarten beispielsweise, wo der Platz ebenso kaum noch reicht.

Gesprächsfaden scheint zerrissen

Über die unterschiedlichen Ansichten scheint der Gesprächsfaden vorläufig zerrissen zu sein. Eine von den Befürwortern des Schulerhalts in einem Arbeitspapier geforderte Schulkonferenz „zur Sicherung des Oberschulstandortes Regis-Breitingen“, kommt bislang nicht zustande. Ein erstes Gespräch, so Kretzschmar, ist eskaliert. Er wisse nicht, ob es ein zweites geben wird.

Zetzsche beklagt ebenso ein schwieriges Gesprächsklima und sagt, er fühlt sich an den Forderungskatalog, der ihm übergeben wurde, nicht gebunden. Der trage keine Unterschriften, er wisse nicht genau, wer wirklich dahintersteht.

Landratsamt sieht drei befangene Stadträte

Unterdessen dürfte das Hickhack um den Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom Januar weitergehen. Das Gremium hatte mit neun gegen acht Stimmen gegen eine Abgabe der Schulträgerschaft an Neukieritzsch gestimmt.

Das Landratsamt hält mittlerweile drei Abgeordnete in dieser Angelegenheit für befangen: Werner Heiche und Frank Becker (beide FDP), weil diese den Sportverein leiten, der vom Wegfall der Schule betroffen sein könnte. Und Mario Fritzsche (Freie Wähler), der zum Vorstand des Schulfördervereins gehört und dessen Frau Lehrerin an der Oberschule ist. Das Trio hätte aus Sicht der Rechtsaufsicht nicht mit abstimmen dürfen.

Weiterer Werdegang aktuell unklar

Heiche und Becker haben ihre Vorstandsämter mittlerweile niedergelegt. Laut Landratsamt gelte die Befangenheit aber so lange, wie die beiden noch im Vereinsregister stehen. Die Veränderung eines solchen Eintrages ist in der Regel eine langwierige Angelegenheit.

Der Bescheid über die Befangenheit und damit die Ungültigkeit des gefassten Beschlusses wurde der Kommune inzwischen zugestellt. Demnach muss der Stadtrat die Entscheidung vom Januar zunächst aufheben, sagte Bürgermeister Zetzsche der LVZ. Wie es dann weitergeht, sei aktuell offen.

Aus Sicht von Stadtrat Kretzschmar bleibt es damit vorerst bei der Beschlusslage von vor einem Jahr, wonach Regis-Breitingen die Oberschule energetisch sanieren will. Allerdings mit 90 Prozent Förderung aus dem Kohleausstiegsprogramm. Diese bekommt die Stadt jedoch nicht.

