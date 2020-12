Das Corona-Virus verpatzt sanierter Oelzschauer Orgel den großen Auftritt

Rötha/Oelzschau

Ganz so hatten sich die Oelzschauer das mit der Sanierung ihrer rund 120 Jahre alten Orgel nicht gedacht. Einerseits wurde sie deutlich früher fertig, als gehofft. Andererseits darf jetzt kaum jemand das optisch und akustisch aufs Feinste aufpolierte Stück hören, weil ja wegen der Corona-Regeln außer bei Gottesdiensten auch in einer Kirche nicht viele Menschen zusammenkommen dürfen.

Und so wurde das vom Rochlitzer Orgelbaumeister Alfred Schmeisser 1903 gebaute und jetzt von der Orgelwerkstatt Frank Peiter aus Lengefeld generalüberholte Instrument nur mit zwei kleinen Andachten mit Fördervereinsmitgliedern und privaten Spendern eingeweiht.

Kantorin lobt warmen Klang für romantische Musik

Beide Male spielte die Röthaer Kantorin Elisabeth Höpfner die Orgel. „Sie klingt sehr warm, man kann sehr gut romantische Orgelmusik darauf spielen“, sagt sie und bezeichnet die Arbeit der Orgelbauer als gelungen. Sie freue sich, dieses Instrument jetzt wieder regelmäßig spielen zu können. Zumal die Oelzschauer Orgel unter den vielen in den Gotteshäusern der Kirchgemeinde im Leipziger Neuseenland technisch eine besondere sei.

„Es ist die einzige pneumatische Orgel in der großen Gemeinde“, sagt die Kantorin. Gemeint ist damit die Verbindung zwischen den Tasten und den Ventilen der Orgelpfeifen. Die erfolgt bei älteren Instrumenten meist mechanisch, hier über kleine Ventile mittels Luft.

„Die Kirchgemeinde bemüht sich, die Orgel so oft wie möglich zu spielen“, weiß Nick Heyme, der Vorsitzende des Fördervereins. Was wichtig sei, da die Orgel ja gerade deswegen in den schlechten Zustand vor der Generalüberholung geraten sei, weil sie nur sehr selten bespielt wurde, sagt er. Aber es sei eben schade, dass derzeit so gut wie nicht vor Publikum gespielt werden dürfe.

Das nächste Projekt des Fördervereins läuft schon

Rund 43 000 Euro hat die Sanierung gekostet. Geld kam vom Denkmalschutz, von der Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig, von der Kirchgemeinde und vom Förderverein. Weil das Aufkommen an privaten Spenden hoch gewesen sei, sagt Heyme, habe Letzterer nicht einmal eigenes Geld anfassen müssen. Was dem rührigen Verein jetzt zugute kommt. Denn schon seit September, da war die Orgel noch nicht einmal fertig, läuft dessen nächstes Projekt.

Gleich neben der Kirche wird die alte Kirchschule saniert, aus der ein Vereins- und Gemeindehaus werden soll. Die Kirche, erzählt der Vereinsvorsitzende, wollte das seit mehreren Jahren leer stehende und verschlissene Gebäude eigentlich abstoßen. Der Förderverein habe gesagt: „Wir wollen es retten“. Es wurden Pläne geschmiedet und ein Finanzierungsgerüst erstellt.

Aktuell wird der Dachstuhl restauriert

Rund 333 000 Euro werden gebraucht. Der Großteil sind Leader-Fördermittel (200 000 Euro), die Landeskirche steuert 100 000 Euro bei. 6000 Euro bringt die Kirchgemeinde auf, 27 000 Euro der Förderverein. „Diesmal werden wir aber wirklich eigenes Geld brauchen“, vermutet Nick Heyme, der zugleich wieder von der großen Spendenbereitschaft im Dorf beeindruckt ist: Kaum war ein Flyer über das Vorhaben in Oelzschau verteilt, gab es schon wieder die ersten Spendenzusagen.

Die hintere Hauswand der früheren Kirchschule musste komplett neu aufgebaut werden, die war schon gewölbt und drohte einzustürzen. Gegenwärtig restaurieren Handwerker der Firma Lipfert Bedachungen aus Bad Lausick den teils arg angegriffenen Dachstuhl.

Im Erdgeschoss soll ein Veranstaltungsraum entstehen, im Obergeschoss werden zwei Gästezimmer unter anderem für Pilger eingebaut. Ein behindertengerechtes WC soll künftig auch Besuchern der Kirche dienen, wo es keine Toilette gibt, außerdem ist eine Teeküche vorgesehen. Nick Heyme rechnet damit, dass der Bau bis in die zweite Hälfte des kommenden Jahres dauern wird.

Von André Neumann