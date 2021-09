Das Dorf der tausend Ideen: Pödelwitz feiert Erhalt und Zukunft

Groitzsch/Pödelwitz

Ein Dorffest in einem durchaus ungewöhnlichen Dorf wurde am Sonnabend in Pödelwitz gefeiert. Denn bis vor wenigen Monaten schien der Ort keine Zukunft zu haben: Er sollte dem Kohleabbau zum Opfer fallen. Das ist vom Tisch, Pödelwitz kann wieder aufleben. Genau darauf wollte der Verein „Pödelwitz hat Zukunft“ mit seiner Veranstaltung hinweisen.

Ein Teil des Festgeländes beim Dorffest Pödelwitz. Quelle: Bert Endruszeit

An mehreren Stellen wurde weit in die Zukunft geblickt. „Wir wollen heute unsere Ideen vorstellen und darauf aufmerksam machen, was hier alles geschehen könnte“, sagte Matthias Werner vom Verein. Deshalb waren einige Schilder zu sehen, die etwa auf das Pödelwitz des Jahres 2031 hinwiesen. „Dann wird es auch einen Dorfladen geben.“ Der Verein habe eine Menge Leute mobilisiert, die sich für den Ort interessieren. „Wir wundern uns etwas darüber, dass sich hier keiner aus der Politik einschaltete. Politiker träumen ja immer davon, dass sich Leute engagieren.“

Interessenten und schon Zugezogene

Es sei bedauerlich, dass derzeit so viele Gehöfte leer stehen. „Irgendwann kann man die nur noch abreißen, wenn sich hier nichts tut. Aber wir wollen hier ja ein durchmischtes Dorf und nicht den Bau von Villen.“ Das Interesse vieler Vereinsmitglieder sei groß, sich dauerhaft im Dorf niederzulassen. „In Leipzig ist Wohnraum knapp.“

Den Schritt nach Pödelwitz hat Heike Kretschmer schon hinter sich. „Ich wohne seit Juli zur Miete bei einem Einwohner, der bis heute durchgehalten hat“, sagte sie. „Mein Sohn wollte unbedingt herziehen, und da auch noch eine andere Familie hier wohnen wollte, wurden wir uns alle schnell einig. So gibt es hier jetzt mehrere Kinder, die gemeinsam spielen können.“ Jetzt könne man hier viel positive Energie einbringen, findet sie.

Lebensideen verwirklichen

„Der alte Dorfcharakter sollte unbedingt erhalten werden, es soll ein Dorf ohne Schnickschnack werden.“ Hier könne man künftig die Kartoffeln direkt vom Feld holen, und für Kinder wären alternative Formen des Lernens denkbar. „Das ist hier ein richtiges Gefühl von Neuanfang.“

Ums Ideen verwirklichen ging es auch vielen Kindern. Ihr Sohn Liam hatte seine Popcorn-Maschine in Gang gesetzt und verkaufte den Snack an einem eigens gezimmerten Verkaufsstand mit seinen Freunden Pia und Rick. „Die Maschine stand bisher ja nur rum“, sagte Liam. „Und Süßigkeiten gehen ja immer“, so Pia. „Für die Kinder ist es doch ein tolles Gefühl, mal selbst etwas auf die Beine zu stellen. Man sollte sie öfters einfach mal machen lassen“, so Heike Kretschmer.

Rick (v. l.), Pia und Liam im eigenen Popcornladen. Quelle: Bert Endruszeit

Freude über Erhalt – wie weiter mit leeren Höfen?

Was künftig im Ort los sein könnte, verdeutlichte auch Thomas Knauf mit seiner offenen Werkstatt. „Aus alten Paletten können heute Nistkästen gebaut werden“, verriet er. „Ich bin noch kein Pödelwitzer, das könnte aber noch werden.“ Leider wisse derzeit niemand, wann Interessenten die leer stehenden Gebäude vom Bergbauunternehmen Mibrag, dem aktuellen Eigentümer, kaufen könnten. „So einen kleinen Bauernhof gemeinsam mit ein paar Freunde zu bewirtschaften, das wäre schon toll.“

Thomas Knauf in der offenen Werkstatt Quelle: Bert Endruszeit

Die Neukieritzscherin Christine Heinze kennt Pödelwitz seit Jahrzehnten. „Hier habe ich früher meine Tante besucht, das ist über 40 Jahre her. Nun haben wir mitgebangt, dass das Dorf erhalten bleibt.“ Irgendwann müsse ja mal Schluss mit den Abbaggerungen sein. Allerdings sei ein früherer Ausstieg aus der Kohleförderung ihrer Ansicht nach nicht sinnvoll. „Schließlich kostet so ein Kraftwerk ja viel Geld.“

Vision von jungem Dorf mit kurzen Wegen

Auf jeden Fall werde Pödelwitz künftig ein sehr junges Dorf sein, meinte Kea, die zum Fest den „Dorfladen des Jahres 2031“ präsentierte. „Derzeit ist hier ein Bauwagen unser Zweitwohnsitz, aber wir verbringen jetzt schon einen Großteil unserer Zeit vor Ort.“ Jetzt gehe es darum, auch ein Stück Infrastruktur zu schaffen. „Unsere Vision eines wiederbelebten Pödelwitz ist ein Dorf der kurzen Wege zum Wohnen und Arbeiten. Und wir denken auch an eine Einrichtung für betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen“, so Kea. „Für uns ist Pödelwitz im Moment aber noch eine Blackbox.“

Ein Ausblick mit Kea (r.): „Pödis gemeinsame Speisekammer – Dorfladen seit 2024“. Quelle: Bert Endruszeit

Lesen Sie auch

Von Bert Endruszeit