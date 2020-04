Das Kriegsende in Borna vor 75 Jahren

Borna

Der heutige Mittwoch ist ein historischer Tag in der Bornaer Stadtgeschichte. Ohne Corona hätte es vielleicht sogar einen kleinen (Staats-)akt gegeben. Vor exakt 75 Jahren besetzten die Amerikaner die Stadt, die damals mit Flüchtlingen und Fremdarbeitern etwa 17 000 Einwohner hatte. Für Borna endete waren damit die zwölf Jahre des Tausendjährigen Reichs und der Zweite Weltkrieg vorbei.

Borna hatte Glück

In jedem Fall hatte Borna noch Glück, obwohl die Stadt vor allem in den letzten Kriegswochen wiederholt Ziel von Bombern war. Entgegen den Bestrebungen eingefleischter Nationalsozialisten, die in Borna wie überall in Deutschland die entscheidenden Positionen besetzten, fiel bei der Ankunft der Soldaten aus Übersee kein Schuss. Zu verdanken ist das dem damaligen Bürgermeister Walter Thierbach. Der war offiziell nur der zweite Mann in der Stadt. Er weigert sich am 14. April 1945, die Stadt zu verteidigen. Daraufhin wird er vom Landrat entlassen. Der aber setzt sich wie andere überzeugte Braune kurze Zeit später ab, weshalb Thierbach, der bereits seit einem knappen Vierteljahrhundert die Geschicke von Borna lenkte, wieder die Verantwortung hat.

Bomben auf die Bornaer Altstadt

Was daraufhin am 15. April passiert, eignet sich auch als Filmstoff. Am Vormittag wird die Bornaer Altstadt bombardiert, wo es deshalb die letzten drei Kriegstoten in der Stadt gibt. Gegen Mittag marschiert Bürgermeister Thierbach den heranrückenden US-Truppen entgegen und spricht mit einem amerikanischen Offizier. Als er zurückkehrt, wird er von Wehrmachtsoffizieren aufgegriffen, die ihn standrechtlich erschießen wollen. In diesem Moment kommt ein amerikanischer Jeep – und der Bürgermeister ist gerettet. Dass er im Juni nach der Übernahme der Stadt durch die Russen in der sowjetischen Kommandantur in der Wettinstraße zu Tode kommt, ist von besonderer Tragik. Er wurde denunziert – von einem Asozialen und einem Kommunisten, der bis 1933 im Bornaer Stadtrat saß. Keine Frage, Walther Thierbach wäre ein potenzieller Namensgeber für eine neue Straße in Borna.

Fremdarbeiter in Borna

Die Stadt, die die Amerikaner übernehmen, beherbergt 1945 viele Fremdarbeiter, „da die Kohlewerke ohne Fremdarbeiter hätten nicht mehr produzieren können“, wie Thomas Bergner, Museumsmitarbeiter und ausgewiesener Fachmann in Sachen Stadtgeschichte, sagt. Einer Aufstellung vom 7. Mai zufolge gibt es im Braunkohlenwerk Borna noch 132 sogenannte Ostarbeiter, davon 20 Frauen und 48 Polen, im Gasthof Altstadt elf Russen und im Gasthof Gnandorf drei Ukrainerinnen und 25 Franzosen. Es kommt zu Plünderungen und Diebstahl.

Keine Befreier in Borna

Die Amerikaner verstehen sich keineswegs als Befreier. Sie sind im Feindesland, und so verhalten sie sich auch. Zeitzeugen berichten, dass sie die Fotoapparate einkassieren und Zielschießen auf Konserven, Hühner und Kaninchen machen. Sie kippen Nahrungsmittel auf die Müllhalde. Als sie einen Jungen erwischen, der eine Tafel Schokolade geklaut hat, bestrafen sie ihn drakonisch. Er muss zur Strafe zehn Tafeln Schokolade essen.

Besatzer wie Vandalen in Borna

Siegfried Körner (1933 bis 2014), jahrzehntelang stadtbekannter Lehrer, erinnert sich, dass es für seine Familie ungemütlich wird. Die Besatzer benehmen sich wie die Vandalen. Nicht nur, dass sie beim Eintritt ins Körnersche Haus in der Altenburger Straße 28 mit ihren Bajonetten in die Betten stechen. Die Wohnung wird regelrecht verwüstet, indem die Amerikaner Patronen in die Öfen legen und die Türen als Zielscheiben fürs Messerwerfen nutzen.

Der Bornaer Siegfried Körner (1933 bis 2014). Quelle: Nikos Natsidis

Gedenken an die Opfer des Lagers Flößberg

Die Amerikaner ordnen später die erste Gedenkveranstaltung für die Opfer des Lagers Flößberg, eines Außenlager des KZ Buchenwald, an, wo Hunderte angesichts der herannahenden US-Truppen nach Mauthausen und Theresienstadt verschleppt worden sind. Das Lager war zwei Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner in Borna aufgelöst worden.

In Borna beginnt sich das Leben zu normalisieren, Ausgangssperren, die allabendlich mit Sirenenklängen angekündigt werden, zum Trotz. Bornaer dürfen sich nur sechs Kilometer von den Stadtgrenzen entfernen.

Explosion in der Bornaer Kaserne

Wenige Wochen nach dem Einzug der Amerikaner kommt es zu einem furchtbaren Ereignis. Kinder spielen in der Kaserne in der heutigen Stauffenbergstraße mit Munition, die explodiert. Sieben Kinder sind sofort tot, drei sterben im Krankenhaus.

Bornaer Kriegszeuge, dessen Erinnerungen im zweiten Band der Schriftenreihe des Museums enthalten sind: Zwiebellaufbegründer Wolfgang Fuchs. Quelle: privat

Buch „Das Jahr 1945 in Borna “

Die Kenntnisse über das Kriegsende in Borna stammen aus der Abschlussarbeit des ehemaligen Gymnasiasten Nico Kling, die ebenso wie die Erinnerungen von Regine Thierbach, der Tochter des Bürgermeisters Thierbach, im zweiten Band der Geschichtenreihe des Bornaer Museums (Titel: „Das Jahr 1945 in Borna“) zu finden ist. Darin sind unter anderem auch Beiträge des früheren Bornaer Ortschornisten Gert Schreiber sowie von Zwiebellaufbegründer Wolfgang Fuchs, Thomas Bergner sowie anderen enthalten.

Von Nikos Natsidis