Das ist Kitzschers schönstes Pfefferkuchenhaus

Kitzscher

Wenn dieser Tage die Weihnachtsdekorationen weggeräumt werden, gilt das auch für einige besondere Ausstellungsstücke im Heimatmuseum Kitzscher. Dort hatte in der Weihnachtszeit zum dritten Mal ein Wettbewerb um das schönste selbst gebaute Lebkuchenhaus stattgefunden.

Zur Freude des Heimatvereins, der den Wettbewerb veranstaltete, beteiligten sich diesmal mehr als doppelt so viele Häuslebauer, wie ein Jahr zuvor, als es nur fünf Lebkuchenhäuschen gab. Als der Wettbewerb 2017 ins Leben gerufen worden war, konnte der Heimatverein während seiner Weihnachtsausstellung gar nur ein Haus ausstellen. „So etwas muss wachsen“, ist Heimatvereinsvorsitzender Franz Waberzeck überzeugt und freut sich schon auf den nächsten Wettbewerb am Jahresende.

Senioren bauen Lebkuchenhaus mit Flachdach

Nicht alle zwölf Lebkuchenkreationen waren übrigens so gestaltet, wie man sich ein Pfefferkuchenhaus gemeinhin vorstellt: mit spitzem Dach. Ein Wettbewerbsteilnehmer bastelte aus den süßen Weihnachtsnaschereien eine Lokomotive mit Anhänger. Und das Lebkuchenhaus einer Gruppe von Bewohnern des Seniorenheimes „Am Schwarzholz“ in Kitzscher baute ein Haus mit Flachdach.

Neue Ausstellungssaison beginnt

Das trägt an der Fassade sogar den Namenszug „Seniorenheim“. Und es hat der Jury aus Mitgliedern des Heimatvereins am besten gefallen und landete auf Platz eins.

Jury vergibt je zwei erste, zweite und dritte Plätze

Weil die Beteiligung so gut war und die Häuschen so schön waren, zeigte sich der Heimatverein bei der Preisverleihung großzügig und vergab je zwei erste, zweite und dritte Plätze. Den zweiten ersten Platz belegte die siebenjährige Lilly aus Kitzscher.

Das Heimatmuseum Kitzscher veranstaltet jedes Jahr einen Pfefferkuchen-Wettbewerb.. Quelle: André Neumann

Preise gab es natürlich auch. Eintrittskarten für den Zoo für die Ersten, Tickets fürs Freizeitbad Riff in Bad Lausick für die Zweiten, und die Dritten bekamen Karten fürs Jahnbad in Borna. Wobei, sagt Franz Waberzeck, die Senioren aus dem Pflegeheim nicht in den Zoo geschickt werden, weil das vielleicht zu beschwerlich wäre. Die Erbauer des Siegerhauses wolle man im Frühjahr, wenn die Eisdiele am Markt wieder geöffnet ist, zu einem Eis einladen.

Bewohner des Pflegeheimes werden übrigens ab September im Heimatmuseum erneut ihre Kreativität unter Beweis stellen. Dann werden dort Arbeiten von Bewohnern des Heimes ausgestellt. Ab dem 19. Januar werden Ölbilder mit historischen Ansichten des Bornaer Hobbymalers Sigmund Kokot gezeigt. Das Museum ist sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Von André Neumann