Das ist Pegaus neue Standesbeamtin

Pegau

Eine Standesbeamtin hat mehr Aufgaben auf dem Tisch, als nur Ehen zu schließen. „Genau genommen machen diese nur den geringsten Teil unserer Arbeit aus“, sagt Doreen Wiesner und verweist auf jährlich 35 bis 40 Trauungen in der Elsterstadt.

Sechs Monate Einarbeitungszeit

Seit Dezember vergangenen Jahres arbeitet die 35-Jährige als Standesbeamtin im Pegauer Rathaus. Nach einer sechsmonatigen Einarbeitungszeit tritt sie im Sommer nun die Nachfolge von Sabine Kluschke an, die in den Ruhestand geht. An der Seite von Marion Fleischer (59) kümmert sich die junge Frau um die Beurkundung von Sterbefällen, bearbeitet Namenserklärungen im Rahmen einer Eheschließung, Vaterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen oder sogenannte Nachbeurkundungen.

Vorbereitung von Wahlen

„Wenn Paare zum Beispiel im Ausland heiraten oder Kinder im Ausland geboren werden“, erläutert Marion Fleischer. „Das hat in den letzten Jahren stark zugenommen.“ Neben der Vertretung der Hauptstandesbeamtin gehören die Personalbearbeitung (Stellenausschreibung, Planung), die Organisation von Wahlen, Betreuung des Satzungswesens als auch die Versicherung der Stadt Pegau zu ihren Aufgaben.

Grundlehrgang mit Prüfung in Hessen

Gelernt hat Doreen Wiesner Verwaltungsfachangestellte. Nach ihrer Lehre im Bornaer Landratsamt fasste die Pegauerin zunächst in der Arge (Arbeitsgemeinschaft, heute Jobcenter) Fuß und studierte parallel Verwaltungsbetriebswirtschaft. Im November 2012 wechselte sie ins Bau- und Ordnungsamt der Pegauer Stadtverwaltung und absolvierte im vergangenen Jahr im hessischen Bad Salzschlirf einen Grundlehrgang mit Prüfung zur Standesbeamtin. Umfangreiches Rechtswissen ist hier vor allem gefragt. „Ich bin froh, dass wir Doreen für diese Arbeit gewinnen konnten“, freut sich Marion Fleischer über die neue, sympathische Kollegin am Schreibtisch gegenüber. „Es ist immer schön, wenn jemand aus den eigenen Reihen nachrückt. Und die Chemie stimmt auch.“

Aktiv im Karnevalklub Pegau

An ihre eigene Eheschließung kann sich Doreen Wiesner gut erinnern, sie liegt noch gar nicht lange zurück. Im August 2019 gab sie ihrem Mann Ronny im Ostseeurlaub das Ja-Wort. Und dass die junge Frau mit Herz und Seele Pegauerin ist, beweist auch ihre Mitarbeit im Karnevalklub. Mit 15 stieg sie beim Tanzclub Rot-Weiß ein und tanzt mittlerweile „bei den jungen Muttis“, wie sie es selber nennt: den Sektperlen. Daneben betreut die zweifache Mutter die Rasselbande, in der ihre achtjährige Tochter mitwirkt. Haare frisieren, schminken, Händchen halten, Kostüme nähen. „Ich mache das total gerne“, sagt Doreen Wiesner.

Von Kathrin Haase