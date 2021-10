Das ist die neue Wehrleitung von Lobstädt

Neukieritzsch/Lobstädt

Die neue Leitung der Ortsfeuerwehr Lobstädt steht. Nach der Wahl, die bereits Anfang August stattfand, hat der Gemeinderat von Neukieritzsch deren Ergebnis jetzt bestätigt. Die beiden neuen an der Spitze der Ortswehr erhielten vom Bürgermeister ihre Ernennungsurkunden.

Neuer Wehrleiter in Lobstädt ist der 29 Jahre alte Christian Heider. Der bisherige stellvertretende Chef der Ortswehr hatte bei der Wahl am 6. August 17 von 19 Stimmen erhalten. Er folgt auf Maik Stelzner. Der ist seit dem Frühjahr 2018 Gemeindewehrleiter von Neukieritzsch und war nicht wieder zur Wahl als Ortswehrleiter in Lobstädt angetreten.

Der neue Lobstädter Wehrleiter Christian Heider (l.) und Stellvertreter Markus Fobian erhielten von Bürgermeister Thomas Hellriegel die Ernennungsurkunden. Quelle: André Neumann

Auch für den Posten des stellvertretenden Wehrleiters gab es nur einen einzige Bewerber. Markus Fobian (35) war in Lobstädt vor Maik Stelzner selbst schon einmal Leiter der Ortswehr, bis er nach Regis-Breitingen zog und der dortigen Feuerwehr beitrat. Nach seiner Rückkehr in die alte Heimat stellte er sich jetzt hier der Wahl zum stellvertretenden Ortswehrleiter. Er erhielt 14 Stimmen. Der Gemeinderat bestätigte die neue Wehrleitung einstimmig.

Die Freiwillige Feuerwehr Lobstädt ist eine von fünf Ortswehren in der Gemeinde Neukieritzsch. Sie erhielt erst in diesem Jahr ein nagelneues Tanklöschfahrzeug, welches einen bald 50 Jahre alten W50 ersetzt.

Von André Neumann