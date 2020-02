Das ist in den Ferien in Kitzscher los

Kitzscher

Die Winterferien stehen vor der Tür. Der offene Kinder- und Jugendtreff hat dafür auch in diesem Jahr wieder etliche Veranstaltungen vorbereitet. Kochen, Mahlzeiten zubereiten und gemeinsam essen stehen dabei hoch im Kurs.

Am 8. Februar geht es erst einmal mit dem Glibber Master (16 Uhr) los. Dahinter verbirgt sich etwas, das etliche Kinder sich schon lange gewünscht hätten und was bei vielen derzeit angesagt ist: eine schleimige Masse zum spielen, die man selbst herstellt. Am 10. Februar wird zu einem ausgiebigen Frühstück im Treff eingeladen, vom 10.30 bis 13 Uhr. Der nächste Tag gehört den Computerspiel-Freunden. Dann beginnt 14.30 Uhr das beliebte Mario-Kart-Turnier auf der Spielkonsole Wii U.

Gemeinsam kochen und essen in Kitzscher

Am 13. Februar ist dann wieder die Küche der angesagte Treffpunkt in Kitzscher: Von 10.30 bis 13 Uhr können die Besucher gemeinsam Mittag kochen und essen. Das Ganze findet in der zweiten Woche am 20. Februar noch einmal statt, ebenfalls ab 10.30 Uhr. Selbermachen heißt es aber auch vorher am 14. Februar schon. Von 14.30 bis 17 Uhr sind Treff-Besucher dann eingeladen, Lippenbalsam selbst herzustellen.

Am 17. Juni werden die Kinder des Hortes im Kinder- und Jugendtreff erwartet. Geöffnet ist von 10 bis 16 Uhr. Am 18. Februar beginnt 14.30 Uhr ein Tischtennisturnier, gespielt werden kann bis 19 Uhr.

Burger stehen auf dem Speiseplan

Nach dem Kochtag am 20. Februar folgt am letzten Ferientag, dem 21. Februar, gleich noch eine Veranstaltung, bei der Leckeres zubereitet werden soll. Von 17 bis 19 Uhr stehen dann selbst gemachte Burger auf dem Speiseplan.

Treffleiter Michael Rudolph wirft den Blick derweil schon etwas weiter nach vorn. Denn die offene Kinder- und Jugendarbeit in Kitzscher wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Das soll in diesem Jahr mit einem zweitägigen großen Fest am 1. und 2. Mai gefeiert werden. Geplant seien unter anderem ein Kinderfest, ein Fußballturnier und eine Tanzveranstaltung.

In den Ferien gelten veränderte Öffnungszeiten des Kinder- und Jugendtreffs: Besucher sind montags und donnerstags 10 bis 16 Uhr willkommen, dienstags, mittwochs und freitags von 14 bis 20 Uhr.

Mehr zum Thema :

: Sommerferien im Kinder- und Jugendtreff Kitzscher

Von André Neumann