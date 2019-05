Borna/Regis/Groitzsch/ Böhlen Rötha/Neukieritzsch/Elstertrebnitz/Kitzscher/Pegau

In der Region rund um Borna gaben viele Menschen am Sonntag ihre Stimme ab. In diesem Jahr waren in Borna 16.184 Bürger für die Stadtratswahl wahlberechtigt. Bereits gegen Ende der Woche hatten etwa 1300 von ihnen per Brief gewählt.

Wie lautet das Ergebnis der Europa- und Kommunalwahlen in meiner Kommune? Wer schafft es in den Stadt- oder Gemeinderat? Wie schneiden die Parteien bei der Kommunalwahl ab? Welche Abgeordneten aus Sachsen gehören künftig dem EU-Parlament an? LVZ.de berichtet über die aktuellen Entwicklungen bei der Kommunal- und Europawahl im Landkreis Leipzig. Die Ergebnisse finden Sie nachfolgend aufgeschlüsselt für alle Kommunen der Region Borna. Die Daten werden laufend aktualisiert.

So hat der Landkreis Leipzig bei der Europawahl abgestimmt

So hat die Region für Europa gestimmt – die Ergebnisse nach Städten und Gemeinden im Landkreis Leipzig. Die Wahlbeteiligung zur Europawahl im Landkreis Leipzig lag bei 57,4 Prozent. Die AfD liegt mit 26,5 Prozent knapp vor der CDU mit 25.4 Prozent der Stimmen.

Von lvz