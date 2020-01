Das sind die beliebtesten Vornamen in Borna

Borna

Greta spielt in Borna keine Rolle. Die weltbekannte Schwedin mit dem Nachnamen Thunberg, Sympathieträgerin für die einen, Hassfigur für die anderen, taucht jedenfalls im Ranking des Bornaer Standesamtes für die beliebtesten Vornamen für die Babys des Jahres 2019 nicht auf. Dort liegt Hannah auf dem Spitzenplatz. Beliebtester Vorname bei den Jungen ist Emil.

Emil in Borna ganz vorn

Was für einen gewissen Wandel im Namensgeschmack junger Eltern spricht. Emil – das ist für Ältere eher der Name eines Jungen, der in einem bekannten Kinderbuch („Emil und die Detektive“) von Erich Kästner aus dem Jahr 1929 die Hauptrolle spielt. Vor zehn Jahren tauchte er in der Statistik des Standesamtes im Goldenen Stern unter den zehn beliebtesten Vornamen für Jungen überhaupt nicht auf. Das gilt im Übrigen weitgehend auch für die anderen Vornamen, die Mütter und Väter ihren männlichen Sprösslingen in Borna im vorigen Jahr gaben.

Bei den Jungs waren in Borna 2019 Karl, Anton, Ben und Theo sowie Bruno, Elias, Finn und Franz besonders beliebt. Quelle: Fabian Strauch/dpa

Alte Vornamen in Borna hoch im Kurs

Beliebt waren demnach Karl, Anton, Ben und Theo sowie Bruno, Elias, Finn und Franz. Lediglich Paul tauchte im letzten Jahr ebenso auf wie in der Statistik des Jahres 2009, was auf eine gewisse Konjunktur für alte Vornamen spricht. Der Name geht auf Paulus zurück und war vor allem gegen Ende des vorletzten Jahrhunderts außerordentlich populär in Deutschland.

Konstanz bei Mädchennamen Borna

Eine gewisse Konstanz hingegen gibt es bei den Mädchennamen. Hannah, in der Rangliste des Standesamtes 2019 auf dem ersten Platz, findet sich auch vor einem Jahrzehnt unter den zehn beliebtesten Mädchennamen. Das gilt auch für Lena und Mia. Weitere Namenshits 2019 waren Lina, Emma, Johanna und Leni, aber auch Anna, Anni und Ella. 2009 tauchten noch Namen wie Jasmin, Josephine und Lara auf.

Im letzten Jahr 1032 Kinder in Borna geboren

In Borna wurden nach Angaben des Standesamtes 1032 Kinder geboren. 151 waren Bornaer. Bei mehr als der Hälfte aller Kinder (597) waren die Eltern nicht verheiratet, dem Standesamt zufolge ein konstanter Trend in den letzten Jahren.

Von Nikos Natsidis