Das sind in diesem Jahr die Höhepunkte im Bornaer Museum

Borna

Das Museum am Bornaer Reichstor lädt künftig immer am ersten Dienstag sowie am letzten Sonnabend im Monat zu öffentlichen Führungen ein. Sie finden jeweils von in der Zeit von 16 bis 17 Uhr (dienstags) und von 14 bis 15 Uhr (sonnabends) statt.

Bei den ersten drei Führungen werden verschiedene Aspekte der aktuellen Ausstellung „Blaue Reiter in Borna – 1849 bis 1919“ beleuchtet. Sie sind für den 4. und 29. Februar sowie den 3. März vorgesehen.

Fotos aus dem Braunkohlenkombinat Espenhain

Das ehemalige Braunkohlenkombinat Espenhain steht am 28.März sowie am 24. und 25. April im Blickpunkt. Zu sehen sind dann nach Angaben des Museums Fotografien aus dem einstigen sozialistischen Großbetrieb. Im Mai (5. und 30.) geht es um Martin Luther und den Musikinstrumentenbau in Borna.

„Stadtentdecker“ im Museum

Anlässlich des Internationalen Museumstages ist am 17. Mai eine Veranstaltung zum Thema „Das Museum für alle – Museen für Vielfalt und Inklusion“ geplant. Zum Abschluss der Ausstellung über die Gründung und die Auflösung des Karabinier-Regiments finden im Juni noch zwei Führungen durch die Ausstellung statt. Zum Ende des Schuljahres zeigen Kinder der Grundschule West am 7. Juli die Ergebnisse ihres Ganztagsprojektes „Stadtentdecker“.

Interessenten an den Veranstaltungen melden sich im Museum unter der Telefonnummer 03433/27 86 0 oder per E-Mail an museum@borna.de an.

