Das wird aus dem Zwiebelhaus in Borna

Borna

Es gehört zu den herausragenden Bauwerken in Borna und ist seit Jahren ein Schandfleck: das Bornaer Zwiebelhaus an der Ecke Bahnhofstraße/Angerstraße. Jetzt aber gibt es Hoffnung für das kunsthistorisch bedeutende Gebäude. Im Sommer soll der Umbau des Gebäudes, das bisher zum Bestand der Bornaer Wohnbau- und Siedlungs GmbH (BWS) gehörte, beginnen. Vorgesehen sind Zwei- bis Fünf-Raum-Wohnungen, die verkauft werden sollen, wie es vom neuen Eigentümer heißt.

Berliner Immobilienfirma jetzt auch in Borna aktiv

Dabei handelt es sich um die Firma Alpin Real Estate Projektentwicklungs-und Vertriebs GmbH mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen ist vor allem in Berlin und im Rhein-Main-Gebiet sowie mittlerweile auch in und um Leipzig aktiv.

Dass sich die Firma nunmehr auch für Immobilien im Leipziger Umland interessiert, begründet Alpin-Geschäftsführer Frank Kammerer auch mit der guten Lage von Borna – in der Nähe der Großstadt Leipzig. Borna liege mitten in der Leipziger Seenplatte und sei durch die neue Autobahn gut angebunden. Kammerer würdigt auch die weitgehende Sanierung der Umgebung des Zwiebelhauses.

Zur Galerie Das historische Zwiebelhaus in Borna steht seit Jahren leer. Jetzt soll das Gebäude saniert werden.

Bornaer Zwiebelhaus als Mehrgenerationenhaus

12.700 Quadratmeter Wohnfläche bietet das Zwiebelhaus, das im Jahr 1936 nach dem Abriss eines 200 Jahre alten Handwerkerhauses gebaut wurde. Architekt war Max Steinmüller, der mehrere Gesellschaftsbauten im früheren Kreis Borna entworfen hat. Nach der Fertigstellung des Zwiebelhauses fanden dort 31 Familien Platz. Bewohnt war das Gebäude noch lange nach der Wende. Es gab schon vor Jahren Pläne für eine neue Nutzung des Hauses. So war vor Jahren der Umbau zum Mehrgenerationenhaus im Gespräch.

Besonderes Bornaer Gebäude

Was das Haus zu einem besonderen Bornaer Gebäude macht, sind die drei Stuckreliefs. Zu sehen sind mit der Zwiebelfrau, dem Bergmann und dem Karabinier die drei Bornaer Originale.

Röthaer Architekt baut Bornaer Zwiebelhaus um

Die Neugestaltung des Gebäudes liegt in den Händen des Röthaer Architekten Falk Pidun. Die Gesamtkosten für den Umbau werden auf sechs Millionen Euro veranschlagt. Vorgesehen ist auch der Einbau eines Aufzugs. Alle Wohnungen sollen einen Balkon bekommen.

Dass es sich in gewisser Weise auch um ein Prestigeprojekt der Stadt Borna handelt, daran lässt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) keinen Zweifel. Der bevorstehende Umbau des Zwiebelhauses sei „ein Gewinn für die Stadt“. Denn: „Jeder kennt das Zwiebelhaus.“ Und selbstverständlich werde bei der Sanierung der Denkmalschutz in vollem Umfang berücksichtigt.

Von Nikos Natsidis