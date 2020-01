Das wird aus der Sporthalle in Borna-West

Borna

Es war kein Zufall, dass die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) in diesem Jahr zum Neujahrsempfang in die Turnhalle der Grundschule West eingeladen hatte. Sie wollte damit die Sinne der Entscheider, also der Stadträte schärfen, von denen einige auch zum Empfang gekommen waren. Die Halle gilt als das vorletzte Sportobjekt, das in Borna noch auf Vordermann gebracht werden soll. Oder muss, wie ein Blick in die in die Jahre gekommenen Toiletten deutlich macht.

Immerhin sind die Weichen für die Sanierung der Grundschule West bereits gestellt. 4,3 Millionen Euro sind dafür vorgesehen, was konkret bedeutet, dass Fenster und Sanitäreinrichtungen erneuert werden, nachdem ein Teil der Schule bereits modernisiert worden ist. Wenn alles gut geht, so Luedtke, „sind wir in diesem Jahr fertig“.

Die Grundschule Borna West soll eine neue Turnhalle bekommen. Quelle: Andreas Döring

Zweifelderhalle in Borna-West

Demnächst soll auch eine Machbarkeitsstudie erstellt werden, mit der die Weichen für den Neubau einer Sporthalle an der Schule gestellt werden können. Heißt: Die alte Halle mit dem Charme einer DDR-Turnhalle wird abgerissen. Wie viel es allerdings kostet, sie zu ersetzen, ist noch unklar. Wohl auch deshalb, weil es sich dabei nicht nur um eine reine Schulsporthalle handeln soll. In der Zweifelderhalle ist auch die Errichtung einer Kegelbahn vorgesehen, sofern die entsprechenden Fördergeldquellen am Ende auch sprudeln. Luedtke: „Wir wollen eine Kegelbahn installieren.“

Die Bahn soll wettkampftauglich sein und ist nicht für Hobbykegler gedacht. Mangels Tresens dürfte sie deshalb auch keine Konkurrenz für die gegenüberliegende Gaststätte „Glück auf“ sein.

Wenn die neue Turnhalle tatsächlich fertig ist, würde das auch die Umsetzung dessen bedeuten, was einst unter dem ambitionierten Namen„Bildungscampus“ für das Areal an der Deutzener Straße ins Auge gefasst worden war. So war Oberbürgermeisterin Luedtke vor vier Jahren vom Stadtrat beauftragt worden, eine entsprechende Idee zu prüfen.

Grundschule Neukirchen im Blick

Wenn dereinst die Turnhalle nutzbar ist, soll als die Grundschule Neukirchen saniert werden. Im Anschluss daran rückt die Lothar-Scheida-Halle in Gnandorf in den Fokus. „Dann sind alle Sportstätten fertig“, sagt die Rathauschefin. Andere Sporteinrichtungen wie die Dinterhalle und die Turnhalle in Borna-Ost wurden bereits vor Jahren saniert. Dass in den städtischen Sportstätten nichts mehr zu machen wäre, darf allerdings als Irrtum gelten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt stehen die ersten Reparaturen in den anderen Sportstätten an.

Von Nikos Natsidis