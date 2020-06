Debatte um Filmaufnahmen im Bornaer Stadtrat könnte ein Ende finden

Borna

Die Sitzungen des Bornaer Stadtrates können künftig vielleicht doch vollständig gefilmt werden. Das ist das Ergebnis einer Übereinkunft in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend im Stadtkulturhaus. Nach intensiver Debatte nahm Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) einen Beschluss von der Tagesordnung, der die Fortsetzung einer nahezu unendlichen Geschichte bedeutete. Am Ende wurde Linken-Stadtrat Frank Feldmann nach 30 Jahren im Stadtrat mit viel Beifall von allen Seiten verabschiedet. Die Linken-Fraktionsvorsitzende Ines Graichen würdigte den Einsatz ihres Parteifreundes für Borna. Auch SPD-Fraktionschef Oliver Urban sowie seine Kollegen Roland Wübbeke ( CDU), Bernd Schröter (Bürger für Borna) und René Dietze ( AfD) lobten Feldmanns Arbeit im Stadtrat. Ihm folgt Andreas Schons.

Stadtratssitzungen werden seit Jahren aufgezeichnet

Im Kern der Debatte um die Filmaufnahmen ging es darum, dass der Stadtrat einen Beschluss zurücknehmen sollte, mit dem die Oberbürgermeisterin gezwungen werden sollte „ihre Redebeiträge während der Stadtratssitzung Filmen und veröffentlichen zu lassen“. Hintergrund ist der Umstand, dass die Stadtratssitzungen zwar seit Jahr und Tag aufgezeichnet werden, ein Teil der Stadträte, vor allem von der Linken-Fraktion, unter Verweis auf ihren datenschutzrechtliche Selbstbestimmung die Einwilligung aber bisher verweigert haben. Das gilt auch für die Rathauschefin.

Jahre langes Theater

Die Folge waren seit 2017 (!) mehrere Beschlüsse, mit denen die OBM aber genau dazu verdonnert werden sollte. Dagegen war sie in Widerspruch gegangen. Die Folge war ein in und Her, an dessen Ende jetzt ein Bescheid des Landratsamtes stand. Die erneute Botschaft aus der Kreisverwaltung lautete, den Stadtratsbeschluss zu Filmberichten von Äußerungen der Oberbürgermeisterin in den Stadtratssitzungen wieder aufzuheben.

Goldene Brücken für die Oberbürgermeisterin

In der langen Diskussion wurde klar, dass sich SPD und BfB weitgehend in ihrer Forderung einig waren, dass sich die OBM wie auch alle anderen Stadträte filmen lassen sollten. BfB-Stadtrat Maic Staucher baute der Oberbürgermeisterin sogar eine goldene Brücke, als er erklärte: „Sie machen das hier ja gar nicht schlecht“, weshalb er keinen Grund sah, dass sie sich weiterhin Filmaufnahmen verweigern sollte. Ingrid Tietze ( CDU) schlug in dieselbe Kerbe. „Sie sind eine couragierte Frau, Sie gehen auf die Bürger zu“, lobte sie Luedtke.

Selbstkritische Ursachensuche

Es war CDU-Fraktionschef Wübbeke, der auch selbstkritisch auf Ursachensuche für die Verweigerungshaltung der Oberbürgermeisterin und ihrer Parteifreunde ging. Es sei in der Vergangenheit durchaus recht haarig im Stadtrat zugegangen, wovon er sich keineswegs ausnahm. Seit einigen Jahren habe sich das Klima im Stadtrat aber geändert. Wenn sich jetzt alle an bestimmte Spielregeln halten würden, sollte sich am Ende wohl auch die Oberbürgermeisterin filmen lassen können.

Punkt von der Tagesordnung genommen

Die ließ das zwar zunächst offen. Vor einigen Jahren seien mehr als die Hälfte aller Äußerungen im Stadtrat unterhalb der Gürtellinie gewesen. Am Ende wurde der Punkt von Tagesordnung genommen. Im Ältestenrat soll jetzt nach einer Lösung gesucht werden.

Von Nikos Natsidis