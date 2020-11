Böhlen

Großaufgebot bei der Stadtratssitzung in Böhlen: Das evangelische Gymnasium Lernwelten war am vergangenen Donnerstag mit rund 60 Schülern, Eltern und Lehrern vertreten. Ziel der Aktion (corona-gerecht mit Abstand und Mundschutz): Präsenz zeigen. Weil allerdings die Sitzung im Kleinen Saal des Kulturhauses stattfand, musste der Großteil draußen bleiben, lediglich drei Vertreter der Großdeubener Schule durften mit in die Sitzung.

Dabei stand das Thema, das die Schule bewegt, gar nicht im öffentlichen Teil der Tagesordnung, sondern wurde von den Räten nur im nicht-öffentlichen Teil diskutiert. Hintergrund der Aktion ist der, dass im Zuge der Debatte um einen Grundstücksverkauf in Großdeuben schwere Vorwürfe gegen das Gymnasium laut wurden, die sich schon kurz darauf als haltlos erwiesen hatten. Der Vorsitzende des sächsischen Landeselternrates, Michael Gehrhardt, hatte im September während der Stadtratssitzung behauptet, im Gymnasium gebe es massiven Unterrichtsausfall und Gewalt gegen Schüler. Allerdings distanzierte sich kurz darauf der Vorstand des Landeselternrates von den Äußerungen und kritisierte Gehrhardt, dass dieser den Landeselternrat in Misskredit habe. Seither lässt Gehrhardt sein Amt ruhen. Der Träger des Gymnasiums, der Verein Lernwelten, wiederum hatte eine Unterlassungsklage eingereicht.

Gymnasium Lernwelten will Präsenz zeigen

„Uns ist es einfach wichtig, Präsenz zu zeigen“, begründete Martin Landgraf, Vorsitzender des Trägervereins, das zahlreiche Erscheinen von Schülern, Lehrern und Eltern bei der vergangenen Sitzung am Donnerstag. Zudem habe der Verein Flyer verteilen wollen, mit Hilfe derer Lernwelten über das Vorhaben für das Grundstück – den Bau einer Turnhalle und eines Schulanbaus – informieren wolle. Darüber hinaus hatte der Verein im Vorfeld der Sitzung den Stadträten mitgeteilt, im Anbau einen kleinen Einkaufsmarkt realisieren zu wollen.

Sachliche Diskussion gefordert

Schon im Vorfeld der jetzigen Sitzung waren vor allem in Großdeuben Stimmen laut geworden, die Debatte wieder auf einer sachlichen Ebene zu führen. Weshalb sich am Donnerstag auch Marko Schoppe, Initiator der Gruppe „Lebendiges Großdeuben“, zu Worte gemeldet hatte, um über ein Treffen aller Beteiligten – Stadträte, Stadtverwaltung, Schule und Großdeubener – am vergangenen Dienstag zu berichten. An dem Tag waren rund 50 Großdeubener vor dem Gasthaus zusammengekommen, um ein Stimmungsbild zu erfragen. Die Gespräche hatte Schoppe als konstruktiv empfunden und sich am Donnerstag für die rege Beteiligung bedankt. Auf Nachfrage erklärte Mit-Initiator Steffen Keilig, dass sich die meisten Großdeubener für eine Kompromiss-Lösung aussprechen würden, also Einkaufsmöglichkeit und Entwicklung der Schule positiv sehen würden.

Die Initiative hatte vor einigen Tagen ebenfalls einen Flyer im Böhlener Stadtteil verteilt, um über beide Alternativen – Bau eines Einkaufsladens und Bau von Turnhalle und Schulgebäude – zu informieren und die Wünsche der Großdeubener zu erfragen. Zwar habe es laut Keilig etliche Rückmeldungen gegeben, die Auswertung aber brauche noch etwas Zeit.

Stadtrat braucht noch Zeit für endgültige Entscheidung

Zeit braucht wohl auch noch der Stadtrat. Wie zu erfahren war, habe es im nicht-öffentlichen Teil noch einmal eine rege Debatte darüber gegeben, welche Kompromisse denkbar seien und ob nun ein Verkauf des Grundstücks zwingend sei oder auch Erbbaupacht in Betracht komme. Im öffentlichen Teil der Sitzung hatte ein Schüler des Gymnasium noch gefragt, wann denn mit einer Entscheidung des Gremiums zu rechnen sei. Allerdings war das die Antwort schuldig geblieben.

