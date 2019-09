Groitzsch

Eine Heizungsanlage in einem Einfamilienhaus von Groitzsch hat die Feuerwehr in der Nacht zu Montag beschäftigt. Die Feuerwehren von Groitzsch, Gatzen, Michelwitz und Pegau sind um 1.15 Uhr wegen einer Rauchentwicklung in den Groitzscher Ortsteil Auligk gerufen wurden. Die Bewohner hatten in ihrem Wohnhaus einen starken Brandgeruch wahrgenommen. Daraufhin riefen sie die Feuerwehr und brachten sich außerhalb des Gebäudes in Sicherheit.

Kameraden gehen unter Atemschutz in Keller

Wie Vize-Stadtwehrleiter Mike Köhler am Montag mitteilte, drang ein Trupp von Kameraden unter schweren Atemschutz in den Keller ein, von wo der Rauch in das Haus qualmte und lokalisierte die Ursache. Eine Heizungsanlage hatte durch einen Defekt die Rauchentwicklung verursacht.

Bewohner ohne Schaden für Gesundheit

Die Feuerwehr stellte die Anlage ab und belüftete das Gebäude. Im Anschluss konnte das Wohnhaus dem Eigentümer wieder übergeben werden. Dieser wurde vom mitalarmierten Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht, konnte jedoch vor Ort bleiben.

Die 30 Einsatzkräfte, die mit sieben Löschfahrzeugen vor Ort waren, konnten den Einsatz nach rund 80 Minuten beenden.

Von LVZ