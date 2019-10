Delegation aus Borna besucht chinesische Partnerstädte

Borna

52 Schüler pro Klasse, der Lehrer ausgestattet mit Mikrofon, Unterrichtsräume, die an Raumschiff Enterprise erinnern: Drei Lehrer der Dinterschule haben inBornas chinesischen Partnerstädten mehrere Schulen besucht und waren ob der dortigen Organisation und Verwaltung überrascht.

Zum wiederholten Male war eine Delegation aus Borna – bestehend aus Lehrern und Stadtverwaltung –in Hangzhou und Dujiangyan zu Gast, um den gegenseitigen Austausch zu intensivieren. Der beschränkte sich aber nicht nur auf Schulen, sondern ging darüber hinaus auch auf Krankenhausebene weiter.

„Das Schulsystem ist ein ganz anderes als bei uns“, sagte Doreen Snicinski, eine der Lehrerinnen, die mitgereist war. So beeindrucken schon die Schülerzahlen: An der Language Experimental School in Dujiangyan lernen rund 3200 Schüler, arbeiten 400 Lehrer. Angeschlossen sei ein Internat. „Und trotz der Größe weiß die Verwaltung, welcher Schüler wann in welchem Unterricht sitzt“, erzählt Snicinski. Die Frage „Woher?“ kann sie allerdings nicht beantworten, „einige Fragen blieben schlicht unbeantwortet“. Es gebe aber eine „erstaunliche Erfassung“ der Schülerdaten.

Unzählige Auszeichnungen erfolgreicher Schüler zieren die Wände der chinesischen Schulen. Zudem sind Schuluniformen gang und gäbe. Quelle: Sirko Konrath

Tradition spielt neben der Moderne eine große Rolle

Trotz aller Moderne spielt die Tradition in den Schulen eine herausragende Rolle, wie auch Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) gesehen hat. Theater und alte Kunsttechniken würden genauso auf dem Stundenplan stehen wie beispielsweise – zumindest in der besuchten Grundschule – die Gestaltung von Panda-Kratzbildern.

Beeindruckt war die Delegation, zu der auch Sirko Konrath von Regio TV gehörte, vor allem von der Disziplin in den Schulen. „Es geht extrem diszipliniert zu, eine `Scheiß-egal-Haltung` gibt es hier nicht“, betont Luedtke. „Denn jeder weiß: Wer was erreichen will, muss was dafür tun“, ergänzt Snicinski.

Doch ein Schultag in China ist lang. Egal, ob Grundschule, Mittelschule oder Gymnasium: Erst am Abend ist Schluss. Nach dem Unterricht schließen sich am Nachmittag die Hausaufgaben an, danach folgen verschiedene Angebote wie Theater, Sport, Schach. „Das Ganztagsangebot, was man von hier kennt, geht in China weit darüber hinaus“, erzählt Snicinski. Dort gebe es jeden Tag unzählige Möglichkeiten, Hobbys gehörten zur Schule – und nicht in Vereine wie hierzulande.

52 Schüler pro Klasse sind in China normal, ein Vorbild für Borna ist das aber nicht. Quelle: Sirko Konrath

Delegation besucht Panda-Aufzucht und Kiwi-Plantage

Viel Zeit hat die Delegation auch in einem Krankenhaus vor Ort verbracht. Und auch hier wurden deutliche Unterschiede sichtbar. „Zwar gibt es eine beeindruckende Ausstattung mit Technik und hochmodernen Geräten, aber so etwas wie Desinfektionsmittel für die Besucher kennt man dort nicht“, erzählt Luedtke. Zudem seien die chinesischen Ärzte von den Erzählungen über hiesiges interdisziplinäres Arbeiten (beispielsweise am Bornaer Darmkrebszentrum) angetan gewesen, „das scheint in China nicht üblich zu sein“.

Zwei Wochen lang waren die Bornaer in Hangzhou und Dujiangyan, besuchten neben Schulen und Krankenhaus auch eine Kiwi-Plantage und eine Aufzuchtstation für Pandas. Snicinski und ihre Kolleginnen Andrea Börngen und Janine Hofmann (die auch schon in der ukrainischen Partnerstadt Irpin war) hoffen, dass eventuell im nächsten Jahr eine Gruppe Dinterschüler nach China aufbrechen kann.

Ein Blick über den Tellerrand könne nie schaden, erst recht nicht ein Blick in völlig andere Kulturen. „Man kann voneinander lernen. Es muss nicht eine 52 Schüler starke Klasse sein, die hier eingeführt wird, es reicht schon zu sehen, mit welchen Werten andere Jugendliche aufwachsen.“

Von Julia Tonne