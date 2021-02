Landkreis Leipzig

Im guten Mittelfeld stehen die Volleyballer aus Delitzsch in der 2. Bundesliga Süd. Einer von ihnen ist Hannes Schindler aus Lauterbach bei Bad Lausick. „Was wir machen – zusammen trainieren und gegen andere Mannschaften spielen – ist nicht gerade förderlich für den Lockdown“, sagt der 20-Jährige selbstkritisch. Zuschauer, auch Angehörige, sind jedoch nicht zugelassen. Nur Spieler, Trainer und Co-Trainer sowie Corona-Beauftragte dürfen in die Halle. Immerhin gibt es für Familien und Interessierte einen Live-Ticker, manchmal sogar Livestreams der Spiele.

„Jeder muss selbst entscheiden, ob er trainieren und spielen will. Ich bin froh, dass ich weiterhin meinen Sport ausüben darf” – wenn auch manchmal mit schlechtem Gewissen gegenüber vielen anderen, die nun pausieren müssen, meint Hannes. In der Mannschaft fühlt er sich sicher: „Wir werden zu Wochenanfang getestet und auch direkt vor dem Spiel.” Vor der Partie müssen sie Maske tragen. Erst wenn es aufs Spielfeld geht, dürfen sie den Mundnasenschutz abnehmen.

Wegen Corona müssen die Volleyballer ohne Publikum spielen. Quelle: Alexander Prautzsch

Im Match vor zwei Wochen trug Hannes entscheidend zum Sieg bei und wurde zum wertvollsten Spieler gewählt. Ohne Publikum zu spielen, habe nicht nur Nachteile: „Das nimmt schon etwas Druck raus, wenn einem nicht 200 Menschen zuschauen und bewerten”, meint der Sportler. Gerade bei wichtigen Punkten könne einem die Nervosität einen Strich durch die Rechnung machen.

Erst Fußball ausprobiert

Seit 2017 spielt er beim GSVE (Gymnasialer Sportverein Ehrenberg) Delitzsch. Damals noch in der Regionalliga. Ab und zu durfte er in der ersten Mannschaft mittrainieren und Bundesligaluft schnuppern. Zum Saisonbeginn 2020/21 nahm ihn sein Trainer regulär in das erste Team auf. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell in der 2. Liga würde spielen können”, erzählt Hannes erfreut.

Der Sport liegt in der Familie. Zunächst spielte der Junge Fußball. Als sich der Verein damals auflöste, entschied er sich für Volleyball, das war vor zehn Jahren. Seine Mutter war früher ebenfalls Volleyballerin und hatte ihm geraten, das doch mal auszuprobieren. Mit 15, 16 kam der Wachstumsschub.

Der junge Mann ist nun knapp zwei Meter groß – optimal für diese Sportart. „Ich mag das Mannschaftsgefüge. Ich finde es toll, wenn wir gemeinsam einen Sieg erkämpfen können“, sagt er. Ihm gefällt, dass Volleyball Kraft, Ausdauer und Koordination zusammen mit taktischem Spiel verbindet.

Kein Präsenzunterricht in der Akademie, sondern online zu Hause: der Student Hannes Schindler. Quelle: privat

Im Oktober 2019 begann er ein duales Studium an der Berufsakademie Glauchau. Schon früh begleitete er seinen Vater, der Zimmermann ist, auf Baustellen. Der Sohn entschied sich für den Studiengang Bauingenieurwesen. Damit lernt er nicht nur technisches Wissen, sondern auch betriebswirtschaftliches. Es komme schon mal vor, dass er das Erlernte gleich im Familienbetrieb, den es in sechster Generation gibt, anwenden kann. Neben dem Sport eine Ausbildung zu machen oder zu studieren sei wichtig. Denn: In der 2. Bundesliga verdienen die Volleyballer nicht genug, um davon leben zu können.

Vorlesungen und Übungen am Bildschirm

75 Kommilitonen hat das Sport-Talent, sie kommen nicht nur aus Sachsen. Praxisphasen in den Unternehmen und Theorie an der Schule wechseln sich alle drei Monate ab. Wegen Corona lernen alle von zu Hause. Die Studierenden habe er glücklicherweise schon vor der Pandemie kennengelernt: „Ich kenne einige, die erst im letzten Herbst ihr Studium begonnen haben. Für die ist es im Moment besonders schwer."

Er liebt Volleyball und kann kämpfen: Bundesliga-Spieler Hannes Schindler in Aktion. Quelle: Alexander Prautzsch

Im ersten Lockdown sei zwar noch nicht alles rund gelaufen, dafür jetzt aber umso besser, sagt der Bad Lausicker. Nun findet der Unterricht fast normal digital statt, wie sie ihn ansonsten in der Berufsakademie hatten. „Von 8 bis 15 Uhr haben wir Vorlesungen und Übungen, können Fragen stellen, wenn wir nicht weiterkommen. Das funktioniert richtig gut”, erklärt er. Zusätzlich verabreden sie sich für Projektarbeiten, aber auch um sich einfach mal auszutauschen. Er und seine Kommilitonen würden sich jedoch auf die Zeit nach der Pandemie freuen, wenn sie sich wieder alle an der Akademie sehen können.

Vorteil Homeoffice: Es spart Fahrwege

Das Homeoffice hat für ihn dennoch ein paar Vorteile: Er spart Fahrwege, weil das Studium zu Hause stattfindet. Hannes ist froh, dass er den sportlichen Ausgleich nach den Stunden am Schreibtisch hat. Er kann beides gut miteinander vereinbaren. „Die Schule geht sowieso vor. Das sieht auch unser Trainer so.“

Sein Blick in die Zukunft sagt Studium beenden und weiterhin Volleyball spielen. Ob er sogar den Sprung in die erste Liga wagen würde, wenn es sich anbietet? „Ich fühle mich hier wohl mit meinem Team. Was danach kommt, weiß ich noch nicht. Aber ich finde es gut, wenn der Sport ein Hobby bleibt und nicht der Lebensmittelpunkt wird.“

Von Kathleen Retzar