Erika S. sei nach der Urteilsverkündung niedergeschlagen, aber gefasst. „Sie war auf die verschiedenen Optionen zum Urteil vorbereitet. Trotzdem hat die Familie natürlich auf eine Bewährungsstrafe gehofft“, berichtete Rechtsanwalt Hagen Karisch am Tag nach dem Urteil.

Die 1. Strafkammer des Landgerichtes hatte die 80-jährige Bornaerin des versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Der Frau wird vorgeworfen, sich und ihren an Demenz erkrankten Mann töten zu wollen und dabei dessen Arglosigkeit für ihr Vorhaben ausgenutzt zu haben.

Mord oder Totschlag – Gefängnis oder Bewährung

Gegen das Urteil hat Verteidiger Hagen Karisch Revision angekündigt. Dafür ist nach dem Urteil des Landgerichtes in zweiter Instanz der Bundesgerichtshof zuständig. „Wir sind auf die Bewährungsoption aus“, so Karisch. Seiner Einschätzung nach – so hatte er es auch im Plädoyer vorgetragen – sei eine Bestrafung wegen des versuchten Totschlags möglich. Diese Option hatte auch der Vorsitzende der Kammer, Hans Jagenlauf, in der Urteilsbegründung benannt.

Die Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofes sei beim Angriff auf das selbstbestimmte Leben jedoch glasklar. So ist bei vergleichbaren Fällen dem Wert des Lebens immer eine herausragende Bedeutung beigemessen worden. Jagenlauf: „Dem Wert des Lebens kommt erhebliches Gewicht zu. Sie haben in einer schwierigen Situation eine falsche und folgenschwere Entscheidung getroffen, die zwingend geahndet werden muss.“

Das Mordmerkmal liegt nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Leipzig vor, weil Erika S. ihren Mann nicht über ihr Vorhaben unterrichtete und ihm im Glauben ließ, er nehme Medikamente gegen seine Krankheit ein. „Stattdessen wollten sie ihn und dann sich selbst töten“, so Staatsanwältin Yvonne Sada. Oder, wie Hans Jagenlauf erklärte: „Es lag der Vorsatz der Absicht vor.“

Fall besonderer Tragik des Lebensabends

Rechtsanwalt Karisch will diese Auffassung durch den BGH prüfen lassen. In seinem Plädoyer hatte er die besonderen Umstände angedeutet: „Wir sprechen über die Tragik des Lebensabends, über Krankheit, Demenz und Depression. Wir können über eine Frau, die jetzt 80 Jahre alt ist, nicht so befinden, wie bei einem jüngeren Menschen.“ Eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags liege hier im rechtlichen Rahmen, so Karisch. Dann wäre eine Bestrafung von maximal zwei Jahren zulässig, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Es hätten viele Dinge für seine Mandantin gesprochen. Sie zeigte Reue, legte ein Geständnis ab, ist nicht vorbestraft und durch den psychiatrischen Sachverständigen wegen Persönlichkeitsproblemen als eingeschränkt schuldfähig eingeschätzt worden. Zudem habe die Tat keine gesundheitlichen Schäden bei dem Ehepaar hinterlassen.

Inhaftierte Senioren in Sachsen Das Urteil von Erika S. stellt in Sachsen eine Ausnahme dar. Eine Gefängnisstrafe erhalten im Freistaat nur sehr wenige in diesem Alter. Generell begehen Menschen im höheren Alter weniger Straftaten, aber auch der Gesundheitszustand von Straftätern kann dazu führen, dass eine Haftstrafe ausbleibt. „Zum Stichtag 22. August 2019 sind insgesamt 22 Personen inhaftiert, die älter als 70 Jahre sind. Weitere zwei Personen sind über 80 Jahre und eine Person ist über 90 Jahre alt“, teilt das sächsische Justizministerium mit. 13 dieser Häftlinge seien nach ihrem 70. Geburtstag zu der Strafe verurteilt worden. Grundsätzlich sei es das Ziel, auch ältere Insassen in den allgemeinen Justizvollzug zu integrieren, um eine Ausgrenzung zu vermeiden und einen Generationenaustausch zu ermöglichen. Ein Sprecher des Justizministeriums erklärt weiter: „Nur wenn ältere Gefangene im allgemeinen Vollzug benachteiligt wären oder ein besonderer Betreuungs- und Förderungsbedarf vorliegt oder entsteht, erfolgt die Verlegung in die Seniorenstation der Justizvollzugsanstalt Waldheim.“ Hier seien männliche Insassen ab 60 Jahren oder bei besonderen Einschränkungen inhaftiert – 54 Plätze wurden dafür insgesamt geschaffen. „In der zentralen Frauenvollzugsanstalt Chemnitz besteht für besonders schutzbedürftige Gefangene die Möglichkeit der Aufnahme in der „Inselstation“. Hierzu zählen beispielsweise schwangere, ältere oder aus anderen gesundheitlichen Gründen besonders schutzbedürftige weibliche Gefangene“, so das Justizministerium. Abhängig der Revisionsentscheidung des Bundesgerichtshofes wird bei Erika S. zu prüfen sein, ob die 80-Jährige überhaupt haftfähig ist. Bei ihr liegt eine Suizidalität und depressive Erkrankung vor. Wie ihr Anwalt Hagen Karisch erklärte, werde das aber erst geprüft, wenn ein rechtskräftiges Urteil vorliegt.

Von Thomas Lieb