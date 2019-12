Demo vorm Kreistag: Assistenzverein fordert gerechtere Löhne

Borna

Eine gerechtere Entlohnung für Assistenten fordern die Mitglieder des Muldentaler Assistenzvereins. „Es kann nicht sein, dass die Betreffenden mit dem Mindestlohn abgespeist werden“, erklärte der Vorsitzende des Vereins, Jens Merkel, im Vorfeld der Kreistagssitzung am Mittwoch.

Mit Transparenten und selbst gebastelten Pappschildern hatten sich rund 15 Menschen mit Behinderungen sowie deren Unterstützer am Mittwoch im Foyer des Bornaer Stadtkulturhauses eingefunden. Zu lesen waren Schriftzüge wie „Ohne Assistenz kann ich nicht aufs Klo“ oder „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Rechte klaut.“

Menschen mit Handicaps seien vielfach auf Unterstützung angewiesen

Menschen mit Handicaps seien vielfach auf Unterstützung angewiesen, berichtete Merkel. „Das reicht von zwei Stunden am Tag bis zu einer Betreuung rund um die Uhr“, so der Grimmaer. Der Lohn für die persönlicher Helfer werde jedoch nicht ansatzweise der verantwortungsvollen und herausfordernden Aufgabe gerecht. „Assistenten erhalten im Landkreis derzeit 9,19 Euro. In Leipzig hingegen werden elf bis zwölf Euro gezahlt.“

Der Muldentaler Assistenzverein macht auf die Probleme aufmerksam, geeignete Betreuer für Behinderte zu finden. Quelle: Jens Paul Taubert

Es wird immer schwieriger Assistenten zu finden

Besonders bei der jetzigen Situation auf dem Stellenmarkt werde es immer schwieriger, beklagte Merkel, für diesen Stundensatz im Landkreis Leipzig noch Interessenten zu finden. Der Verein habe sich bereits an den Sächsischen Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen gewandt.

Auch in der Bürgerfragestunde machten Vertreter auf die Nöte der Betroffenen aufmerksam. Merkel, der erneut als Behindertenbeauftragter des Kreises kandidierte: „Wir fordern eine einheitliche sächsische Lösung und vor allem eine angemessene Entlohnung für Assistenten.“

Von Simone Prenzel