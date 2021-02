Pegau

In Pegau versammelten sich am Sonntagabend etwa 50 Personen zu einer Spontan-Demonstration. Sie trugen eine Sachsenfahne sowie ein Banner mit der Aufschrift »Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut« bei sich. Die Teilnehmer trugen keine Masken und hielten die Mindestabstände nicht ein. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei zerstreute sich die Gruppe und die Versammlungsteilnehmer entfernten sich in verschiedene Richtungen.

Die Polizei konnte bei Fahrzeugkontrollen mehrere Personen feststellen, die der Versammlung zuzurechnen waren. Gegen sechs Personen wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung erstattet.

Von kr