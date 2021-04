Demonstrationen gegen Corona-Politik bleiben friedlich

Landkreis Leipzig

In verschiedenen Städten des Landkreises Leipzig kam es wieder zu spontanen Anti-Corona-Politik-Demonstrationen und zu angemeldeten Gegenveranstaltungen. Diesmal blieb die Lage weitgehend ruhig, teilte die Polizei mit. In Geithain sicherten erneut Kräfte der Bereitschaftspolizei das Demonstrationsgeschehen ab. In der vergangenen Woche kam es dort zu mehreren Festnahmen (LVZ berichtete).

Linksjugend Westsachsen demonstriert auf dem Geithainer Markt

Unter dem Thema „Antifa bleibt Landarbeit“ fand auf dem Markt in Geithain eine Versammlung mit circa 25 Personen um 18.34 Uhr statt. Im weiteren Verlauf wuchs die Teilnehmerzahl bis auf 35 Personen an. Im Bereich des Rathauses versammelten sich parallel vermehrt Bürger des Gegenprotests und nach einem Gespräch mit den Vertreterinnen der Versammlungsbehörde wurde unter dem Motto „Mut zur Lage“ eine Spontanversammlung angemeldet, gab die Polizei am Dienstag bekannt.

Auf dem Platz vor dem Rathaus versammelten sich in der Spitze bis zu 50 Teilnehmer, wovon eine Vielzahl zunächst keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Nachdem zwei Lautsprecherdurchsagen durch die Polizei erfolgten und die Einsatzkräfte aktiv darauf hinwiesen, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, wurden die Regelungen weitestgehend eingehalten.

Nur wenige Minuten nach Versammlungsbeginn des Gegenprotests versuchte auch die Versammlungsleiterin die Auflagen gegenüber ihren Versammlungsteilnehmern durchzusetzen, woraufhin der überwiegende Teil den Marktplatz in Kleingruppen verließ. Bereits vier Minuten nach Versammlungsbeginn war kein Teilnehmer mehr vor Ort, sodass die Versammlung beendet wurde. Die Versammlung der Linksjugend Westsachsen wurde um 20:43 Uhr ohne Vorkommnisse beendet.

Spaziergänge ohne Mund-Nasen-Bedeckung

In der Zeit von 16 Uhr bis 20.30 Uhr fanden verschiedene Spaziergänge in Grimma, Wurzen und Colditz statt. An dem Spaziergang durch die Grimmaer Innenstadt nahmen circa 120 Personen teil. Mit mehreren Flaggen und Musik liefen etwa 90 Personen durch Wurzen. In Colditz spazierten in der Spitze bis zu 210 Personen durch den Ort. Bei den Spaziergängen wurden keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen, die Abstände jedoch eingehalten, teilte die Polizeidirektion im Nachgang mit. Ein Versammlungscharakter wurde bei den drei Spaziergängen nicht festgestellt.

An der Versammlung mit dem Motto „Anstand, Abstand, Solidarität“ nahmen in Colditz 25 Personen teil. Alle hielten den Abstand ein und trugen die Mund-Nasen-Bedeckung. Die Versammlung wurde gegen 20.05 Uhr ohne Vorkommnisse beendet.

Von lvz/HS