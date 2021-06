Denkmalstatus für Oberschule Regis?Jetzt platzt der Leiterin der Kragen

Regis-Breitingen

Wird das Gebäude der Oberschule in Regis-Breitingen unter Denkmalschutz gestellt? Noch hat die sächsische Landesdenkmalbehörde in Dresden nicht entschieden. Doch allein auf Grund der Ankündigung platzt Schulleiterin Kathrin Lohse (53) jetzt der Kragen.

Die Pädagogin, die im benachbarten Bundesland Thüringen wohnt, unterrichtet seit 1992 an der Regiser Schule. Von 2013 an war sie stellvertretende Schulleiterin, seit Beginn des aktuellen Schuljahres leitet sie die Bildungseinrichtung in dem mehr als 50 Jahre alten Gebäude, um dessen dringend notwendige Sanierung die Stadt seit Jahren ringt.

„Ich habe unzählige Bauberatungen und Begehungen mitgemacht“, sagt Lohse. Sie habe auf dem Computer sogar schon das Modell eines Neubaus gesehen. Das sei aber mehrere Jahre her. Zu der nun bekannt gewordenen Absicht der Denkmalbehörden sagt sie: „Jetzt reicht es! Das ist die Krönung des jahrelangen Hickhacks um Neubau oder Sanierung.“

Hoffnung fast schon aufgegeben

Unfassbar sei es aus ihrer Sicht, „dass dringend anstehende Baumaßnahmen ständig aufgeschoben und in immer weitere Ferne rücken“. Die Hoffnung, dass der Standard des 21. Jahrhunderts in der Regiser Schule Realität wird, habe sie fast aufgegeben. Nachdem Schüler, Lehrer und Eltern in den vergangen Jahren immer wieder vertröstet worden seien, erfolge nun wieder ein Stopp der Planung.

Dabei hatte die Stadt erst Anfang des Jahres entschieden, von teuren Neubauplänen vorerst Abschied zu nehmen und vorläufig nur eine energetische Sanierung anzustreben. Doch wie es auf diesem Weg weitergeht, dürfte nun erst einmal von der Entscheidung über den Denkmalstatus abhängen.

Dabei hält Kathrin Lohse die Sanierung für dringend erforderlich. Schon aus Platzgründen. An der Oberschule lernen derzeit 271 Mädchen und Jungen. Mit 17 Prozent sei dabei der Anteil an Inklusionsschülern sehr hoch. Für die Beschulung dieser Kinder mit Defiziten würden mehr und größere Räume benötigt. Für das kommenden Schuljahr, in dem zwei fünfte Klassen gebildet werden, mussten zehn Schüler abgewiesen werden, so die Schulleiterin.

Digitalisierung gerät in Gefahr

Die sich angesichts des baulichen Zustandes der Schule auch Sorgen um den Erfolg der Digitalisierungsbemühungen und um die angekündigte Ausstattung mit zeitgemäßer Technik macht. „Ich sehe nicht, dass wir den Digitalpakt, wie geplant, an unserer Schule umsetzen können, da die Fördermittel zeitlich gebunden sind und jetzt wieder Unklarheit über eventuelle Baumaßnahmen herrscht“, befürchtet Kathrin Lohse und erklärt: „Was nützen uns moderne Tafeln und Laptops, wenn die Steckdosen beim Anschluss rausfliegen?“

Sie wünsche sich, dass nicht immer nur geredet und geplant wird, sondern dass Taten folgen, sagt die Pädagogin. Und schiebt angesichts der Überlegungen der Denkmalschützer verbittert hinterher: „Vielleicht sollten die Verantwortlichen schon mal nach alten Holzfenstern Ausschau halten, denn die neuen Kunststofffenster, die 2020 an der Westseite eingebaut wurden, passen garantiert nicht zum Denkmalstatus.“

Von André Neumann