Deponie Cröbern: Über 50 Ideen für Nachnutzung eingereicht

Noch im alten Jahr startete der Betreiber der Deponie Cröbern einen Wettbewerb, um die besten Ideen für eine Nachnutzung der Halde zu finden. Und das Interesse der Öffentlichkeit, eine der markantesten Landmarken im Leipziger Südraum mitzugestalten, war groß.

Über 50 Beiträge wurden bis zum Wettbewerbsende eingereicht, wie die Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft ( VEW) kürzlich bekannt gab. Die WEV hatte den Wettbewerb Anfang Oktober ausgelobt, um Ideen für Gestaltung der Zentraldeponie Cröbern nach Betriebsende zu sammeln. Außerdem konnten Vorschläge für schon jetzt fertig verfüllte Abschnitte eingereicht werden. Der Wettbewerb war für alle Interessierten offen.

WEV-Geschäftsführer freut sich über Resonanz

Über die große Resonanz freut sich insbesondere WEV-Geschäftsführer Bernd Beyer. „Wir sind sehr positiv überrascht von der Fülle und Vielfalt an Ideen. Das wird die Diskussion über die künftige Gestaltung und Nutzung des Deponieberges sehr fördern“, zeigte sich Beyer überzeugt. Für den Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen (ZAW) unterstreicht dessen Geschäftsleiter Andre Albrecht, dass mit dem Wettbewerb frühzeitig auf Transparenz und öffentliche Teilhabe an der weiteren landschaftlichen Entwicklung dieses markanten Punktes zwischen Markkleeberger und Störmthaler See gesetzt wird. Auch Albrecht ist von der Bandbreite der Einreicher angetan: Nicht nur unterschiedliche Altersgruppen - von Kindern bis zu Senioren – hätten sich beteiligt. Auch viele Berufsgruppen waren vertreten - von Künstlern und Gestaltern bis hin zu professionellen Architekten und Landschaftsarchitekten sei ein großes Interesse am künftigen Aussehen der Deponie spürbar gewesen.

Große Bandbreite an Ideen für die Deponie Cröbern

Eine große Vielfalt weisen auch die Inhalte der Beiträge auf. Dabei spielen die Themen Naturschutz und Landschaftspflege, Gärtnern und Landwirtschaft, Energie- und Ressourcengewinnung, Abfall- und Kreislaufwirtschaft, Sport und Freizeit, Kunst und Kultur, Geschichte und Archäologie sowie Erholung, Natur- und Landschaftserlebnis eine Rolle, so die WEV.

Björn Teichmann vom Büro für urbane Projekte betreut den Wettbewerb im Auftrag der WEV. Ihn beeindruckten insbesondere Ernsthaftigkeit und Kreativität, mit denen sich zahlreiche Teilnehmer der Aufgabe stellten.

Jury entscheidet am 24. März

Wer letztlich das Rennen macht, wird eine Jury am 24. März entscheiden. In dieser sind Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal als Vorsitzender des ZAW, Landrat Henry Graichen in seiner Funktion als WEV-Aufsichtschef, Andre Albrecht (ZAW) sowie Bernd Beyer (WEV) vertreten. Darüber hinaus werden die Großpösnaer Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch, Architektin und Landschaftsgestalterin Ulrike Rothe und Landschaftskünstler Michael Berninger ihre Meinung einfließen lassen. Als Preisgeld winken immerhin 10 000 Euro und die verlockende Aussicht, dass gute Ideen auch umgesetzt werden.

Von Simone Prenzel