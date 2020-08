Die LVZ hat auch den Bockwitzer See auf verschiedene Kategorien getestet und vergibt null bis fünf Sterne:

Die Wasserqualität

Das Wasser im Bockwitzer See ist von einem einmaligen türkisblau. Doch wie sieht es mit der Qualität aus? Der Landkreis beprobe den Bockwitzer See regelmäßig, erklärt Brigitte Laux, die Pressesprecherin des Landkreises auf Anfrage. Der See sei „mikrobiologisch in Ordnung“, erklärt sie, und „auch die Hilfsparameter wie PH-Wert und Temperatur“ seien bisher „unauffällig“. 2019 gab der Bornaer Stadtrat Günter Kolbusa ( SPD/ FDP) jedoch an, dass der PH-Wert bei etwas mehr als vier läge. Das Wasser ist also sauer. Drei Sterne.

Der Strand

Uferbereiche, die den Namen „Strand“ gerecht würden, gibt es am Bockwitzer See bisher noch nicht. Lediglich ein paar unbewachsene Buchten laden zum Verweilen ein. Diese sind jedoch nur über inoffizielle Trampelpfade erreichbar. Der Bodenbelag besteht aus getrocknetem Kalkschlamm. Unter Wasser gibt das selbe Material unter den Füßen nach. Immerhin der Einstieg ins Wasser verläuft relativ flach. Bonuspunkte gibt es für die Aussicht auf die umliegende Landschaft, die rundum höher als der See liegt. Genutzt wird der See bisher nur von wenigen Badegästen. Zwei Sterne.

Imbiss und Verpflegung

Zwar ist es geplant, einen Surfpark mit Gastronomie am Nordstrand zu bauen, doch bisher ist das nur Zukunftsmusik. Aktuell gibt es am See noch keinerlei Verpflegung, abgesehen vom selbst mitgebrachten Picknick-Korb. Null Sterne.

Müllentsorgung

Ebenso wenig, wie es gastronomische Einrichtungen gibt, wurden bisher Mülleimer installiert. Lediglich in der Nähe der beiden offiziellen Parkplätze bei Borna und bei Dittmannsdorf soll es jeweils eine Mülltonne geben. Weiter unten am Ufer, es ist nicht verwunderlich, liegen ein paar Abfälle im Rasen. Dafür gibt es einen Stern.

Erreichbarkeit

Bus und Bahn sind keine Option. Nur mit Rad oder Auto kommt man zum See. Fahrradwege sind in der Umgebung zum Großteil inzwischen angelegt. Am See gibt es zwei Parkplätze: Einen kleinen im Nordosten, der von der Bundesstraße 176 erreichbar ist, und einen großen Parkplatz auf der Bornaer Seite im Westen. Von dort aus läuft man circa fünf Minuten bis zum Ufer. Vor Ort führt ein Rundweg einmal um den Bockwitzer See herum. Dieser ist jedoch nur im Westen und Norden asphaltiert. Drei Sterne.

Kinderfreundlichkeit

Zum Baden ist der See nur bedingt geeignet, da das Wasser sauer ist und es keinen richtigen Strand gibt. Aber es gibt noch anderes zu erleben. Die Oberbürgermeisterin von Borna Simone Luedtke empfiehlt etwa eine Radtour um den Bockwitzer See. Zwar sei der Rundweg zu zwei Dritteln nicht asphaltiert, aber dafür führt er durch das über 500 Hektar große Landschaftsschutzgebiet „Bergbaufolgelandschaft Tagebau Bockwitz“. Dort gibt es viele Tier- und Pflanzenarten zu entdecken. Der See ist darum auch Teil einiger Routen der „7 Seen-Wanderung“. Im Westen können Familien auch zottelige, schottische Hochlandrinder beobachten. Lutz Kuhne aus Prießnitz, der wohl berühmteste Bauer Sachsens (bekannt durch seine Teilnahme an der RTL-Sendung „ Bauer sucht Frau“), hat eigens für die Rinder am See Weideland gepachtet. Es gibt also etwas zu erleben, doch der Badespaß kommt hier zu kurz, auch ein Spielplatz ist nicht vorhanden. Darum gibt es nur zwei Sterne.

Wasserrettung vor Ort

Einen Bademeister gibt es nicht. Der See ist kein öffentlicher Badesee, darauf weisen einige Schilder hin. Für den Hinweise gibt es einen Stern.

Fazit

Von insgesamt 35 Sternen holt der Bockwitzer See im Test gerade einmal 12 Sterne. Seine Zeit ist einfach noch nicht gekommen. Doch er hat Potenzial. Vielleicht gilt er aber bald als der Bornaer Haussee, an dem Touristen von ganz Deutschland angereist kommen, um den zukünftigen Surf- und Skatepark zu besuchen. Bis es soweit ist, kann das Gelände nur mit seinem Naturschutzgebiet und dem schönen Ausblick punkten.