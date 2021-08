Der Mann, der den Elefanten ins Pegauer Rathaus holte

Pegau

Als er sich vor anderthalb Jahrzehnten als Präsident des Pegauer Karnevalklubs (PKK) verabschiedete, lagen fast 30 Jahre Karneval hinter ihm. Aber auch später war er aus dem närrischen Treiben in Pegau nicht wegzudenken. Jetzt ist Jürgen Kröher, Jahrgang 1944, gestorben. Mitstreiter und Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) würdigten den studierten Gartenbauingenieur als prägende Kraft des Pegauer Karnevals.

Die Leute bewegt

„Wenn er das Mikrofon in der Hand hatte, tobte der ganze Saal“, erinnert sich sein Nach-Nachfolger Heiko Günther. „Er war eine Persönlichkeit und konnte die Leute bewegen.“ Legendär seine Verabschiedungen nach großen Veranstaltungen: „Sie waren das beste Publikum des heutigen Abends“, zitiert Günther den Vater von drei Kindern und mehrfachen Großvater.

Großer Verlust für Pegau

Bürgermeister Rösel sprach von „einem großen Verlust“ für die Stadt. Kröher habe den Karneval nicht nur viele Jahre maßgeblich geprägt, sondern auch dafür gesorgt, dass Pegau als närrische Hochburg über die Region und sogar über Sachsen hinaus zum Begriff wurde. „Er hat immer alle mitgenommen.“

Der Elefant im Rathaus

Und Jörgen Kröher sorgte für Überraschungen der ganz besonderen Art, von denen es in närrischen Hochzeit in Pegau ohnehin nicht wenige gibt. Etwa für einen Elefanten im Rathaussaal. Als einst ein Zirkus in Pegau gastierte, kontaktierte der PKK-Präsident den Zirkusdirektor mit der Bitte, vielleicht eine Nummer im Rahmen des Karnevalsprogramms zu zeigen. Der Zirkuschef kam mit einem Elefanten zum Rathaus, wo das Tier auf Knien zur Tür hineinbugsiert wurde und plötzlich im Saal stand. Die Massen tobten.

Alle Spielarten des Humors

Und Jürgen Kröher war kreativ. Unter der Ägide des Inhabers einer bekannten Pegauer Gärtnerei beherrschten die Pegauer Karnevalisten alle Spielarten des Humors von der Büttenrede über den Sprechgesang bis hin zum Kabarett. Das Folge war auch prominenter Zuspruch. Sowohl der damalige Regierungspräsident Walther Christian Steinbach (CDU) und die seinerzeitige Bornaer Landrätin, die heutige sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) wurden Ehrenmitglieder des PKK. So wie Jürgen Kröher auch. Seine Mitstreiter wählten ihn zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit.

Von Nikos Natsidis