Der Schulanfang im Leipziger Südraum – so wurde gefeiert

Abstand halten, Masken tragen, die Eltern auf dem Schulhof, die ABC-Schützen im Schulgebäude. Die diesjährige Einschulung war eine besondere. Doch an vielen Schulen wurde möglich gemacht, was möglich war. Zum Beispiel in Rötha. Hier hatten Lehrer, Schulleitung und Geschwisterkinder eine Feier auf die Beine gestellt, die in Erinnerung bleiben wird. Sogar Großeltern konnten dabei sein. Zumindest als Zaungäste.

Zur Galerie Die Geschwister gestalten ein kleines Programm, die Großeltern sind Zaungäste: Die Einschulung in Rötha verlief unter Corona-Regeln anders als üblich. Aber dennoch liebevoll. Lehrer und Schulleitung hatten möglich gemacht, was möglich war.

In zwei Durchgängen wurden die insgesamt 44 ABC-Schützen in die Grundschule Rötha eingeschult. Klasse 1a war um 10 Uhr dran, Klasse 1b eine Stunde später. Mit Maske kamen die Eltern auf den geschmückten Schulhof. Sie nahmen mit viel Abstand voneinander Platz, durften paarweise zusammen sitzen. „Und weil Sie jetzt nicht sehen, was Ihre Kinder im Schulhaus sehen, haben wir für Sie ein Video auf die Schulhomepage gestellt“, erklärte Schulleiterin Silke Kruppa vorab. Während die Eltern draußen von Kruppa die Geschichte vom „Ernst des Lebens“ vorgelesen bekamen, lernten die Knirpse schon einmal ihre Klassenräume und Klassenlehrer kennen. Auch für die ABC-Schützen gab es eine Geschichte – vom kleinen Löwen, der in die Schule kommt und für den alles neu ist.

Während die Eltern im Hof begrüßt werden, lernen die Erstklässler ihren Klassenraum und das Schulgebäude kennen. Quelle: Julia Tonne

Großeltern verfolgen hinter dem Zaun die Feierstunde mit

Für Kruppa war es in all den Dienstjahren die erste Einschulung dieser Art. „Es ist anders, aber es wird dennoch schön“, zeigte sie sich vorab überzeugt. Bei den Eltern überwog die Freude darüber, dass überhaupt eine kleine Feierstunde möglich war. „Wir hatten gebangt und lange befürchtet, dass die Einschulung gänzlich ins Wasser fällt“, sagte Christian Wuttke, dessen Tochter Emma Ruby ab Montag die Schulbank drückt. Für Sandra Wröbel, deren Sohn Leo in die Schule kam, war das alles zwar etwas befremdlich, „aber letztlich werden die Kinder nichts vermissen, was sie nicht kennen gelernt haben“, betonte sie. Zumal Lehrer und Kruppa eine rundum gelungene Einschulung organisiert hatten.

Bei den meisten Erstklässlern waren sogar die Großeltern mitgekommen. Da pro ABC-Schütze allerdings nur Eltern und Geschwister auf dem Schulhof dabei sein durften, wurden Großeltern und Verwandte kreativ. Karin und Karl Krähe waren bereits am Freitagabend aus Guben angereist, um den großen Tag ihres Enkels Leo nicht zu verpassen. Sie hatten einen Platz hinter dem Zaun ergattert und machten von dort aus fleißig Bilder. Zaungäste waren auch Angelika und Horst Jäger aus Sangerhausen. „Für uns ist das nicht so schlimm, wir sehen ja alles und sind ja doch mit dabei“, betonten die Großeltern.

Zaungäste: Viele Großeltern und Verwandte lassen es sich nicht nehmen, wenigstens von außen zuzuschauen. Quelle: Julia Tonne

Bücher und Hygieneregeln zum ersten Schultag

Der erste Schultag am Montag wird für die 44 Schüler nun sicherlich ungewöhnlich. Nicht nur, weil noch alles neu ist, sondern weil es neben dem Stundenplan und Büchern auch Hygieneregeln geben wird. Und trotz der gelungenen und liebevoll gestalteten Einschulung bleibt bei manchen Eltern ein mulmiges Gefühl. „Wir machen uns schon Sorgen, dass Klassen oder gar ganze Schulen geschlossen werden, wenn es Corona-Fälle gibt“, sagte Romy Mai. Allerdings bliebe ohnehin nichts anderes übrig, als abzuwarten. „Wie es in Zukunft läuft, wird sich zeigen.“ Jetzt stehe erst einmal eine große Gartenparty für ABC-Schützin Enni an.

