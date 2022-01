﻿Der afghanische Bäckerlehrling aus Pegau, der Fußball spielt

Pegau/Rüssen-Kleinstorkwitz

Wer ihn in der Produktionshalle des Backhauses Hennig an der B2 in Rüssen-Kleinstorkwitz erlebt, merkt sofort, dass der junge Mann angekommen ist. Schließlich absolviert er schon mehr als zwei Jahre eine Ausbildung zum Facharbeiter für Backwaren. Selbstverständlich ist das nicht. Mussa Husseini, wie der 24-Jährige heißt, stammt aus Femram. Der Ort, vielleicht so groß wie das benachbarte Pegau, ist eine Stadt in Afghanistan.

5000 Kilometer nach Deutschland

Von dort war Mussa Husseini vor sechs Jahren gekommen, eine Strecke von 5000 Kilometern über Pakistan, den Iran und die Türkei und dann später über Griechenland nach Deutschland. Sein Heimatort liegt in einer Provinz, in der die Taliban auch schon waren. Er landete in Borna, wo er in der Witznitzer Werkstraße untergebracht war. Dass er dereinst eine Ausbildung zum Bäcker machen würde, war noch nicht absehbar.

Ein Sprachtalent

Mussa Husseini muss in jedem Fall ein Sprachtalent sein. Wenn er sich mit Deutschen unterhält, gerät nicht ins Stocken. Er hat wie andere Geflüchtete auch Deutschkurse an der Volkshochschule in Borna besucht. Vorkenntnisse hatte er wie die allermeisten Flüchtlinge vom Hindukusch nicht. Ein Dolmetscher ist für ein Gespräch mit ihm jedenfalls nicht nötig. Dass ist zweifellos eine wichtige Voraussetzung, um im Backbetrieb von Jens Hennig zu arbeiten.

Fladenbrot in Afghanistan

Dass er vor seiner Flucht bisweilen seinem Bruder in dessen Bäckerei in Afghanistan zur Hand gegangen ist, nutzte Mussa Husseini bei seiner Ausbildung allerdings kaum etwas. Zu unterschiedlich arbeiten Bäcker in Afghanistan und Deutschland. „Bei uns gibt es drei Brotsorten“, in der Regel Fladenbrot. Gebacken wird Weizen, Roggen gibt es in Afghanistan nicht. Mittlerweile kennt Mussa Husseini die Feinheiten deutscher Backkunst. Und es versteht sich, dass er auch nach Ende seiner Ausbildung gern in Deutschland und auch im Backhaus Hennig bleiben würde.

Fußball bei TuS Pegau

Das allerdings ist schwierig. Bisher ist es ihm nicht gelungen, die Voraussetzungen für einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland zu erfüllen. Dabei darf der junge Mann geradezu als Musterbeispiel gelungener Integration gelten. Nicht nur wegen seiner hervorragenden Deutschkenntnisse und seiner gelungenen Ausbildung. Mussa Husseini spielt Fußball bei TuS Pegau, auch wenn der Trainings- und Spielbetrieb wegen Corona derzeit ruht. Fußball hat er in Afghanistan nie gespielt. Dort kann sich kaum jemand einen Fußball kaufen.

Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr

Bisher konnte er den Behörden aber nur eine Geburtsurkunde vorlegen. Zu wenig, sagt das Amt. Mussa Husseini bräuchte einen Pass. Was aber im Normalfall ein lösbares Problem sein sollte, ist für jemanden, der auf die Dienste der von den Taliban in Kabul gesteuerten Berliner Botschaft angewiesen ist, eine große Herausforderung. Das Vorlegen dieses Dokuments aber ist die Voraussetzung dafür, dass seine Aufenthaltserlaubnis, die gegenwärtig für ein Jahr gilt, verlängert wird.

Gesellig beim Grillen

Mussa Husseini möchte gern in Deutschland bleiben. Auch wenn ihm die Eltern und die fünf Geschwister in Afghanistan fehlen, die er schon aus finanziellen Gründen nur selten anrufen kann. In Pegau hat er jetzt eine eigene Wohnung, und er ist auch gesellig. Mit seinen Fußballern hat er schon gegrillt und irgendwann sogar mal ein Bier getrunken. Backhauschef Jens Hennig würde Mussa Husseini gern weiter beschäftigen.

Von Nikos Natsidis