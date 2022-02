Borna

Es war mehr als ein Lichtblick in düsteren Corona-Vorweihnachtszeiten: die Filme, die in den Schaufenstern mehrerer Geschäfte in der Bornaer Innenstadt zu sehen waren. Möglich wurde das durch die Initiative des Gewerbevereins sowie des Museums und nicht zuletzt der Sächsischen Landesbibliothek. Dahinter steckt ein Projekt der Koordinierungsstelle zur Sicherung des audio-visuellen Erbes in Sachsen (Save). Wenn es nach den Organisatoren in Borna geht, könnte das Projekt fortgesetzt werden.

Belebung der Innenstadt

Dafür macht sich insbesondere das Bornaer Traditionsunternehmen Funcke in der Bahnhofstraße stark. „Die Leute waren begeistert“, sagt Jörg Lorentz. Der einstige CDU-Kreisvorsitzende gehört in gewisser Weise zur Familie Fischer, die die Parfümerei Funcke schon seit mehr als einem Jahrhundert betreibt. Inhaberin Manuela Fischer ist einer der Aktivposten im Gewerbeverein, so wie es ihr Vater Thomas Fischer, lange für die CDU im Stadtrat, viele Jahre war. „Es geht um die Belebung der Innenstadt“, sagt Lorentz.

Film von der 800-Jahr-Feier

Dafür sorgten Ende letzten Jahres uralte Filmsequenzen, die auf Monitoren in den Schaufenstern zu sehen waren. Gezeigt wurden Filme von der 800-Jahr-Feier der Stadt im Jahr 1938, aber auch vom Seegarten und vom Volksplatz. Und natürlich waren auch die wohl ältesten Filmaufnahmen aus Borna zu sehen – Bewegtbilder ohne Ton vom Café Hausmann. Dieser Streifen entstand im Jahr 1926.

Filme für die schulische Ausbildung

Die Filme waren kürzlich noch einmal in einer informellen Runde im Museum zu sehen. Zu den Zuschauern gehörte auch der stellvertretende CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Georg-Ludwig von Breitenbuch, als Wahlkreisabgeordneter auch für Borna zuständig. Er könne sich vorstellen, dass die Filme „auch für die schulische Ausbildung“ genutzt werden könnten.

Fördertöpfe nutzen

Manuela Fischer und Jörg Lorentz haben bei der Belebung des Stadtzentrums vor allem die Reichsstraße im Blick. Eine Straße, die eigentlich der Bornaer Boulevard schlechthin sein müsste. Gesucht würden Möglichkeiten, leere Schaufenster so zu gestalten, „dass es ein Gesamtbild ergibt“, sagt Lorentz. Vielleicht ließen sich dabei Fördertöpfe der Staatsregierung in Dresden nutzen, konkret die Sächsischen Mitmachfonds. Denkbar sei auch, dass Mitarbeiter der Stadtverwaltung künftig Büros in der Innenstadt beziehen.

25 Filmrollen werden digitalisiert

Das allerdings wäre im günstigsten Fall Zukunftsmusik. Recht konkret wäre hingegen die Fortsetzung des Filmprojekts. Derzeit werden insgesamt 25 Rollen mit Filmen über Borna vor allem aus den 30er-und 40er-Jahren, aber auch aus DDR-Zeiten digitalisiert, sagt Museumsmitarbeiter Thomas Bergner. Dazu gehören Aufnahmen von Helmut Schmidt. Darauf ist der Bornaer, 1961 Weltmeister im Fliegenfischen, zu sehen. Aufbereitet werden auch Aufnahmen aus der Kaserne in der heutigen Stauffenbergstraße aus dem Jahr 1940. Nicht zu vergessen ein Streifen, auf dem sich die Bornaer Feuerwehr auf dem Markt präsentiert. Der Film aus dem Jahr 1940 ist der erste Farbfilm von Borna.

Digitalisierung wird dieses Jahr abgeschlossen

„Die Digitalisierung soll in diesem Jahr abgeschlossen werden“, so Bergner weiter. Die Filme könnten dann in Borna gezeigt werden – abermals in den Schaufenstern von Geschäften oder auch als historische Kinovorführung im Goldenen Stern.

