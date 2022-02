Der etwas andere Männerchor aus Borna

Borna

Sie verstehen sich als der etwas andere Männerchor: die Sänger des Männerchors Borna. Nicht nur, was ihre Historie anbelangt. Schließlich sind die derzeit elf Sänger gerade einmal zweieinhalb Jahre aktiv, corona-bedingte Unterbrechungen inklusive. Sie setzen auch auf ein Repertoire, das zumindest in Teilen nicht zur typischen Literatur solcher deutschen Ensembles gehört. Und sie brennen für den gemeinsamen Gesang.

Initialzündung von Steffi Gerber

Für eine Initialzündung sorgte Steffi Gerber. Die 60-jährige Musiklehrerin an der Leipziger Waldorfschule leitete einen Chor von mehr als 100 Sängern, der vor drei Jahren in Leipzig die „Carmina Burana“ von Carl Orff aufführte. Mit von der Partie waren auch einige Akteure aus Borna wie Heiko Kropp. Der 57-Jährige war begeistert. Und so entstand die Idee von einem eigenen Männerchor. Einem Bornaer Männerchor. In Zeiten, in denen diese Gattung eher als gefährdete Spezies gilt.

Erster Auftritt in der Stadtkirche

Als offizieller Gründungstag gilt der 1. August 2019. Seither proben die Herren, von denen einige eine Vergangenheit beim Männerchor Eula haben, unter Leiterin Gerber. Ihren ersten Auftritt hatten sie beim Chöretreffen in der Bornaer Stadtkirche Anfang Oktober. Einige Monate später kam die Pandemie, womit auch für den neuen Chor alle Signale auf Halt gingen.

Den Männerchor Borna gibt es seit 2019. Die Mitglieder wissen, dass die Kehle beim Singen nicht zu trocken sein darf. Quelle: privat

Proben wegen Corona im Garten

Während aber andere Chöre aufgrund von Corona bisweilen zu einer jetzt schon nahezu zweijährigen Zwangspause verurteilt sind, ist das bei den elf Männern im Alter zwischen Mitte 20 und Mitte 60 anders. Weil das Probenlokal bei der katholischen Kirche in der Stauffenbergstraße nicht den Hygienevorgaben entsprach, gab es Proben im Garten von Heiko Kropp, dem Vereinsvorsitzenden.

Und als das nicht mehr ging, setzten sich die Sänger vor ihre Laptops und probten digital. Eine Herausforderung, nicht nur weil die Technik dabei durchaus mal wackelt.

Strenge Chorleiterin achtet auf Qualität

„Man singt Stimme für Stimme durch, da kann man sich nicht verstecken“, sagt der Vereinsvorsitzende. Zumal mit Steffi Gerber eine Frau die Proben leitet, „die schon streng ist“. Wenn es um Qualität geht, „macht sie keine Abstriche“. Das Ergebnis ist jedenfalls beachtlich und kann sich hören lassen.

Immerhin 40 Titel umfasst das Repertoire des jungen Chores. Darunter sind Lieder in englischer und schwedischer Sprache. Trotz Corona gab es einige Auftritte wie in der Kirche Portitz sowie auf der „Schmetterlingsbühne“ in Bad Lausick.

Keine Krawatte: Mit Hemd und Hosenträgern

Der Männerchor Borna ist allerdings nicht nur an Jahren jung. Vergleichsweise jung oder – besser gesagt – niedrig ist das Durchschnittsalter von gerade einmal 43 Jahren. Davon können andere Männerchöre nur träumen.

Wenn die Sänger auf der Bühne stehen, unterscheiden sie sich zudem optisch von den meisten vergleichbaren Ensembles. Sie treten nicht im Anzug mit Krawatte oder Fliege auf, sondern im schwarzen Hemd mit hellen Hosenträgern. Der Männerchor Borna ist eben der etwas andere Männerchor.

Von Nikos Natsidis