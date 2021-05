Der möglicherweise letzte Bornaer Bau-Bürgermeister

Borna

Sollte der Bornaer Bau-Bürgermeister Karsten Richter (CDU) erfolgreich für das Amt des Rathauschefs in Frohburg kandidieren, wäre sein Arbeitsvertrag in Borna beendet. Die Stadt stünde dann ohne zweite Kraft in der Chefetage der Stadtverwaltung da. Kein ganz unbekannter Zustand, wie sich beim Blick auf die letzten Jahre zeigt. Womöglich aber könnte diese Situation von Dauer sein. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) lässt anklingen, dass sie sich auch eine Verwaltung ohne Beigeordneten vorstellen könnte.

Karsten Richter (CDU) ist seit 2017 Beigeordneter/Bürgermeister im Bornaer Rathaus. Quelle: Jens Paul Taubert

Gehalt einsparen für mehr Personal

„Das müssen wir im Stadtrat ausdiskutieren“, kündigt sie an. Sie halte es aber für denkbar, auf die neuerliche Besetzung des Postens von Karsten Richter zu verzichten. Schließlich gebe es durchaus den Wunsch nach mehr Personal. So habe die CDU schon vor Jahren zwei neue Stellen im Ordnungsamt gefordert. In dieser Hinsicht sei es günstig, wenn das Gehalt eines Bau-Bürgermeisters gewissermaßen eingespart werden könnte.

Wichtig sei, „dass die Verwaltung läuft“. Mit dem Fachbereichsleiter Sören Rossa stehe jemand zur Verfügung, der auch einen kompetenten zweiten Mann in der Verwaltung abgeben könne. Rossa steht über den einzelnen Fachdiensten im Rathaus und ist für das Hauptamt sowie die Kämmerei und das Einwohnermeldeamt zuständig.

Bis 2001 zwei Beigeordnete gleichzeitig

Die Stadt Borna hatte seit der Neustrukturierung der Verwaltung nach dem Ende der DDR vor Karsten Richter insgesamt sechs Beigeordnete, die in der Regel für den Baubereich zuständig waren. Dazu gehörten Eberhard Kupfer (parteilos) von 1993 bis 2008, sein Nachfolger Frank Stengel (parteilos) von 2008 bis 2015 sowie die frühere Torgauer Oberbürgermeisterin Andrea Staude (SPD, 2016), die es aber bereits nach wenigen Monaten als Vizepräsidentin in die Landesdirektion zog. Außerdem gab es mit Eberhard Graul (parteilos) bis 2001 einen zweiten Beigeordneten.

Die einzige Frau in der Runde, Andrea Staude, ehemalige SPD-Oberbürgermeisterin von Torgau, war nur wenige Monate Bürgermeisterin/Beigeordnete in Borna – von April bis Oktober 2016. Quelle: Thomas Kube

Werner: Ordentliche Verwaltung nur mit Beigeordnetem

Premieren-Beigeordneter im Rathaus war Frank Ciesek, dessen Amtszeit 1993 endete. Den hatte mit Lutz-Egmont Werner (damals CDU) der erste Bornaer Rathauschef engagiert, der im Zuge einer freien Wahl ins Amt gekommen war. Werner ist auch heute noch überzeugt, dass eine ordentliche Verwaltungsarbeit mit einem Beigeordneten steht und fällt. „Sonst ist keine ordentliche Vertretung möglich.“

Späterer OBM war Beigeordneter

Auch Werners Nachfolger Bernhard Schubert (SPD) war vor seiner Amtszeit als OBM (1994 bis 2001) Beigeordneter.

Frühere Bürgermeister/Beigeordnete im Bornaer Rathaus (im Uhrzeigersinn): Berhard Schubert (l. o., SPD, 1990 bis 1994, danach Oberbürgermeister bis 2001), Frank Ciesek (1990 bis 1993), Eberhard Graul (1991 bis 2001) und Eberhard Kupfer (1993 bis 2008). Quelle: Thomas Kube/Andreas Döring/André Kempner/Thomas Lang

Richter: Im Losverfahren durchgesetzt

Der jetzige Bürgermeister Richter ist seit 2017 im Amt. Der ehemalige Eulataler Gemeindechef hatte sich nach zwei ergebnislosen Wahlgängen des Stadtrates im Losverfahren gegen seinen Mitbewerber Stefan Fricke (SPD) aus Eisenach durchgesetzt.

Stadtrat muss entscheiden

Allerdings ist es noch nicht entschieden, ob Richter der letzte Beigeordnete in der Bornaer Stadtgeschichte sein wird. Der Stadtrat könnte sich auch anders entscheiden. Immerhin gestattet die sächsische Gemeindeordnung, dass Kommunen ab 10 000 Einwohner einen hauptamtlichen Beigeordneten bestellen können, der auch den Titel Bürgermeister trägt. Die Suche nach einem Nachfolger für Richter würde dann etwa ein Jahr dauern.

Zur Galerie Seit der ersten freien Wahl 1990 hat die Stadt Borna aktuell den siebten Bürgermeister/Beigeordneten als zweite Kraft hinter der Oberbürgermeisterin beziehungsweise dem Oberbürgermeister. Womöglich wird der Posten demnächst nicht wieder besetzt.

Von Nikos Natsidis