Deshalb bleibt die Bürgerinitiative bei Kritik am Funkmast in Oelzschau

Ein neuer Funkmast der Deutschen Telekom steht seit mehreren Wochen in Oelzschau. Zwischen Rodelberg und Sportplatz ragt er 40 Meter in die Höhe. Angebracht sind Antennen für mehrere moderne Funknetze. Was viele Mobilfunknutzer freut, nämlich die Verbesserung der Versorgung rund um den Röthaer Ortsteil, hat von Anfang an auch Kritik hervorgerufen.

Eine Bürgerinitiative (BI), die sich schon bei einem Vor-Ort-Termin Ende März auf der Baustelle gegen das Vorhaben gewandt hatte, meldet sich jetzt erneut. Sie wirft der Stadtverwaltung unter anderem vor, dass die im Amtsblatt die Telekom zu Wort kommen ließ, die Haltung der aus Anwohnern bestehenden BI dort aber nicht abgedruckt wurde.

Die Initiative wendet sich vor allem gegen eine ihrer Ansicht nach einseitige Betrachtung möglicher Gefährdungspotenziale. Die Telekom verweist auf die vorliegende Standortgenehmigung der Bundesnetzagentur, womit sichergestellt sei, dass gesetzliche Vorgaben und Grenzwerte eingehalten würden. „Der Gesundheitsschutz der Anwohner und aller Nutzer ist damit jederzeit gewährleistet“, heißt es im Statement des Telekommunikationsunternehmens.

BI: Gefährdungen bis hin zu Krebs

Das sieht die BI anders. Deren Hauptargument nennt Anwohner Igor Piniek: „Leider bezieht sich die gesetzliche Grundlage ausschließlich auf die thermische Wirkung, die nach einigen Metern eine Gefährdung an Personen ausschließt.“ Es gebe aber auch athermische biologische Wirkungen auf den menschlichen Organismus. Einschlägige wissenschaftliche Studien, so Piniek, würden nachweisen, „dass hochfrequente elektromagnetische Strahlungen mit den Zellen interagieren und hier oxidativen Stress erzeugen.“

Dieser führe je nach Intensität und Dauer der elektromagnetischen Strahlung nachweislich zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen – bis hin zu Krebs, ist er überzeugt. Dabei beruft er sich unter anderem auf die Verbraucherschutzorganisation „Diagnose: Funk“.

Weiter entfernte Standorte wären möglich gewesen

Deren Erkenntnisse, kritisiert die BI, seien aber nicht im Interesse der Betreiber und der angestrebten Mobilfunkversorgung, „an der eine gesamte zukünftige Industrie hängt“, wie Piniek feststellt. Dies dürfe jedoch nicht zu Lasten der gesundheitlichen Auswirkungen der Bürger gehen.

Viele Studien würden einen Mindestabstand von 500 Meter zur Wohnbebauung fordern. In Oelzschau sind es rund 150 Meter. „Wir sehen nicht ein, dass aus reinem Wirtschaftlichkeitsdenken und Kostenreduzierung für die Betreiber mögliche gesundheitliche Auswirkungen für die Anwohner Oelzschaus hingenommen wurden und zudem gleichermaßen das Ortsbild verschandelt ist“, sagt der BI-Sprecher. Ihm zufolge wären weiter entfernte Standorte möglich gewesen.

Das bemalte Technikhäuschen passt den neuen Funkmast in Oelzschau zwar ins Umfeld ein, ändert aber nichts an der Kritik der Bürgerinitiative. Quelle: Jens Paul Taubert

Bürgerinitiative erhebt Forderungen für die Zukunft

Da der Turm nun einmal steht, richten sich die Forderungen der BI in die Zukunft auf vergleichbare Fälle. Dazu gehören „Problembewusstsein“ und mehr Informiertheit auf Seiten der Kommunalpolitiker und Bürger zum Thema Mobilfunk und, dass „der gesundheitliche Schutz der Bürger vor Unternehmerinteressen“ gestellt werde.

Die Gemeinde soll bei der Errichtung von Mobilfunkmasten steuernd eingreifen, Bürgermeister und Kommunalpolitiker sollen „gegenüber Aussagen kommunaler Spitzenverbände und Landesministerien beim Thema Mobilfunkausbau“ ihr Eigenverantwortungsgefühl stärken.

Piniek fordert darüber hinaus „frühzeitige transparente Kommunikation und kritische Prüfung“ bei der Festlegung von Standorten, die künftig mindestens 500 Meter entfernt von Dörfern liegen sollten. Alternativen zum Mobilfunk, beispielsweise der Glasfaserausbau, sollten verstärkt vorangetrieben werden.

