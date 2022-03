Deswegen fliehen die Karnevalisten in Rötha in den Mai

Rötha

Die Welt ist corona-bedingt aus den Fugen geraten. Und die des Karnevals macht da fleißig mit. Die Karnevalisten in Rötha haben sich nun entschieden, den Fasching aus der Wintersaison herauszuholen und in den Frühling zu katapultieren. Maskenball und Faschingsumzug im Mai. Kann das funktionieren?

„Ja, kann es“, ist Olaf Kuhnhardt vom Karneval Club Rötha (KCR) überzeugt. Der ist zwar nach einer großen Vorstandsrochade im vergangenen Jahr nicht mehr Vizepräsident, bleibt aber Sprecher – für die Öffentlichkeit und auf seiner geliebten Bühne.

Wegen Corona: Zwei Jahre Karnevalspause

Für ihn ist es sogar weniger die Frage, ob im Frühling Fasching gefeiert werden kann. Für ihn steht vielmehr fest: „Nach zwei Jahren, in denen du als Verein nichts machen konntest, muss ja mal wieder was passieren.“

Allerdings schwinde nach zwei Jahren Corona und einer nach wie vor unklaren Lage bei vielen Mitgliedern der Glaube, dass man demnächst in der kalten Jahreszeit wieder feiern könnte. Deswegen soll es nun das erste Wochenende im Mai sein, an dem in Rötha der Bär steppt.

Kinder sollen eine Bühne bekommen

Die erste Botschaft von einem Umzug im Mai hörte der KCR aus Düsseldorf, immerhin eine der Karnevalshochburgen in Deutschland. Danach sei der Gedanke gereift, die fünfte Jahreszeit auch hier wenigstens zum Teil in das Frühjahr zu verlegen.

„Wir denken dabei besonders an unsere Kinder“, so Kuhnhardt. Die hätten ja in den letzten Wochen so wie der Nachwuchs in Sportvereinen trainieren dürfen. „Denen wollen wir endlich eine Bühne geben.“

Und auch die erwachsenen Karnevalisten haben ihr Programm so gut wie fertig. Hatten sie doch im vorigen Sommer bis zum Oktober trainiert und gearbeitet – um dann im November wegen der Corona-Beschränkungen nicht auftreten zu dürfen. Auch sie drängt es auf die Bühne. Genau wie das Prinzenpaar Nicole Kuhn und Niels Hoffmann. Die hatten 2019/2020 ihre Saison. Danach ging es wegen der Pandemie über die Eröffnung vor dem Rathaus nicht mehr hinaus, und es wurde auch kein neues Prinzenpaar gekürt.

Prinzessin Nicole und Prinz Niels sind seit November 2019 im Amt. Sie sollen im Mai noch einmal regieren. Quelle: André Neumann

Traditionelle Begriffe fallen offiziell nicht

Das Programm, verrät Kuhnhardt, passe übrigens immer noch. Es werde eine tolle Geschichte erzählt, die in der Zukunft spielt, mit „Star Wars“ zu tun hat, und in der auch die Corona-Krise ihr Fett wegkriegen wird.

Die Bühne dafür soll nun also am 6., 7. und 8. Mai in einem Festzelt auf der Festwiese am Sportplatz in der Kreudnitzer Straße stehen, dort wo sonst das Sommerfest gefeiert wird. Und weil es eingefleischten Karnevalisten womöglich doch etwas schwerfällt, aus dem traditionellen Zeitplan zwischen 11.11. und Aschermittwoch auszubrechen, heißt das ganze offiziell nicht Fasching und Karneval.

Stattdessen verwendet der KCR auf seiner Internetseite den Begriff „Zeltveranstaltung“ für die Partys am Freitag und Sonnabend und „Kostümparade“ für den Umzug am Sonntag. Um den Olaf Kuhnhardt nicht bange ist. Weder was die Teilnehmer angeht, von denen viele schon zugesagt hätten, noch was die Route betrifft.

Kostümzwang soll es nicht geben

Der Startplatz müsste nämlich neu gewählt werden, falls Anfang Mai der von der Stadt angepeilte Umbau des Marktplatzes schon im Gang sein sollte. „Dann beginnen wir eben auf dem Lindenplatz“, sagt das KCR-Mitglied. Enden soll der Umzug auf jeden Fall am Sportplatz, wo am Zelt weitergefeiert werden kann.

Und was die Masken und Kostüme angeht, sieht Kuhnhardt in der ungewöhnlichen Zeit sogar einen Vorteil. Es werde keinen Kostümzwang geben. Jeder könne so kommen, wie er möchte. Was womöglich sogar Menschen die Teilnahme erleichtert, die gern ein Faschingsprogramm erleben, aber keine Lust haben, sich selbst zu verkleiden.

Die Termine des KCR: 1. Zeltveranstaltung am 6. Mai, 20 Uhr; 2. Zeltveranstaltung am 7. Mai, 19.30 Uhr; Kostümparade am 8. Mai ab 13 Uhr. Kartenvorverkauf für die Abendveranstaltungen am 2. April, 8 Uhr, im Volkshaus.

Von André Neumann