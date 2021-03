Deswegen kann in Kahnsdorf-Nord noch nicht gebaut werden

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Der Andrang auf Baugrundstücke im Wohngebiet Kahnsdorf-Nord mit dem klangvollen Namen „Seewiesen“ ist groß. Die ersten sechzig Grundstücke im seit Dezember fertig erschlossenen Bauabschnitt Nummer eins sind nahezu komplett vergeben, und schon jetzt gibt es Anfragen für die nächsten Areale. Und mancher, der ein Grundstück reserviert hat, würde gern schon anfangen zu bauen.

Doch daraus wird im Moment noch nichts, denn bislang konnten die Grundstücke noch nicht einmal an die künftigen Bauherren verkauft werden. Schuld daran sind Einträge im Grundbuch, die einen Verkauf lange blockierten beziehungsweise noch immer blockieren.

Dabei geht es gewissermaßen um Altlasten. Nicht um solche im Boden der einstigen Tagebau-Betriebsanlagen, sondern eher um rechtliche, bürokratische. Ein erstes Probleme konnte schon behoben werden, sagt Alexander Wolf von der Firma Blauhaus, der die Bauflächen lieber heute als morgen den Käufern zur Verfügung stellen würde. Ein zweites ist offenbar etwas schwerwiegender:

Problem: Grundstückrechte für nicht mehr existierende Gesellschaft

Die Fläche, auf der die „Seewiesen“ gebaut werden sollen, gehörte früher nämlich einmal zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft WILL des damaligen Landkreises Leipzig. Der Kreis hatte schon 2011 deren Liquidation beschlossen, erst 2018 wurde sie aus dem Handelsregister gelöscht. Doch für die Bauflächen in Kahnsdorf-Nord steht sie immer noch im Grundbuch. Und mit diesem Eintrag können die Grundstücke nicht verkauft werden.

Offenbar gestaltet es sich höchst kompliziert, diesen Eintrag für eine nicht mehr existierende Gesellschaft zu löschen. „Das scheint für den Investor, für das Grundbuchamt, den Landkreis und für den Notar ein Problem zu sein“, befürchtet der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU).

Alexander Wolf gibt sich nach dem letzten Gespräch mit dem Notar allerdings zuversichtlich. „Wir kriegen das hin“, sagt er und kündigt an, dass man den Käufern jetzt die Entwürfe zuschicken wollen. Ende Mai, formuliert Wolf vorsichtig, sollte es dann möglich sein, mit dem Bauen zu beginnen.

Künftige Bauherren scharren mit den Füßen

Die künftigen Bauherren scharren indes schon mit den Füßen. Mehrere hätten im Neukieritzscher Bauamt schon nachgefragt und wollten Bauanträge abgeben, sagte die amtierende Bauamtsleiterin Sabine May. Vorläufig tritt die Gemeinde allerdings noch einmal auf die Bremse. Der Gemeinderat beschloss jetzt sogar eine so genannte Veränderungssperre für den 1. Bauabschnitt. Das bedeutet: Erst einmal darf dort gar nichts gebaut werden.

Wobei sich Gemeinde und Grundstücksentwickler Blauhaus in dieser Sache einig sind. Die Sperre soll nämlich nur so lange gelten, bis eine von beiden Seiten gewünschte Änderung des Bebauungsplans für alle Bauabschnitte des künftigen Wohngebietes genehmigt ist. Der Gemeinderat hat jetzt dessen Entwurf gebilligt.

Platz für 60 Häuser in bester Lage: So sieht der erschlossene erste Bauabschnitt der „Seewiesen" in Kahnsdorf-Nord von oben aus. Quelle: Gemeindeverwaltung Neukieritzsch

Mehr Platz für Wohnhäuser

Wichtigstes Ziel der Änderung ist die Umwandlung von einem Mischgebiet in ein Wohngebiet. Damit können mehr Flächen für Wohnhäuser zur Verfügung gestellt werden, als nach dem bisher genehmigten Plan, denn es müssen dann keine Flächen für Gewerbeansiedlungen mehr frei gehalten werden. Die Gemeinde und der Investor müssen in dem Änderungsverfahren den Bedarf an der größeren Zahl an Wohnbauflächen nachweisen.

Dagegen gibt es bei verschiedenen Behörden zumindest einige Vorbehalte. Wolf ist aber überzeugt: „Die Leute wollen hier wohnen, das merken wir an den Nachfragen.“ Sabine May begründete das vorläufige Bauverbot im Gemeinderat mit den Worten: „Wir wollen den Prozess der Klärung nicht mit einem vorzeitigen Baubeginn gefährden.“ Denn theoretisch könnte jemand auch auf einem Grundstück bauen, das ihm noch nicht gehört. Weil dann die Änderung des Bebauungsplanes in Gefahr geraten könnte, will die Gemeinde das vorläufig noch verhindern.

