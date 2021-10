Von Anfang an fehl am Platz - Deswegen trifft sich der Ortschaftsrat in der Biogasanlage Kahnsdorf

Die Biogasanlage in Kahnsdorf ist hier vielen ein Dorn im Auge. Und das nicht erst, seit der Sturm eine Haube wegriss. Jetzt ist sie ausschließliches Thema einer Sitzung des Ortschaftsrates. Mit öffentlicher Begehung vorab.