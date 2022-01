Deswegen verrotten Zwiebeln auf einem Feld bei Espenhain

Rötha/Espenhain

Berge von Zwiebeln, die auf einem Feld bei Espenhain abgekippt wurden, erregen die Gemüter. Zu sehen ist der Haufen unter anderem von der Autobahn und von einem Weg westlich des Margarethenhains aus.

Christian Schlegel ist Vorsitzender der Espenhainer Siedlergemeinschaft und als berufener Bürger Mitglied im Technischen Ausschuss des Stadtrates. Dort brachte er jetzt seine Verwunderung über den scheinbar frevelhaften Umgang mit dem scharfen Schalengemüse zum Ausdruck und machte das Landwirtschaftsunternehmen Agrargenossenschaft Pötzschau mit Sitz in Rötha dafür verantwortlich. Der Betrieb ist in der Region als Spezialist für den Zwiebelanbau bekannt.

Agrargenossenschaft klärt auf

Der Umgang mit den Zwiebeln wundert Schlegel vor allem deshalb besonders, weil das Unternehmen Jahr für Jahr kritisiert, dass Zwiebeln von den Feldern geklaut werden. „Und hier schmeißt man sie einfach weg.“ Frische, teils sogar sortierte und gewaschene Zwiebeln will Schlegel auf den Abfallhaufen ausgemacht haben.

Ja, bestätigt Nico Künzel von der Agrargenossenschaft, die Zwiebeln kommen tatsächlich vom Landwirtschaftsbetrieb. Aber es seien durchweg Abfallzwiebeln. „Wir würden niemals gute Zwiebeln wegkippen“, sagt der Landwirt auf LVZ-Anfrage. Ein Absatzproblem gebe es nicht.

Bis zu einem Viertel Ausschuss

Künzel ist seit diesem Jahr Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Pötzschau, dem größten Zwiebelanbauer der Region. Dass ein Teil der Ernte nicht zu gebrauchen ist, sei überhaupt nicht ungewöhnlich, erklärt er: „Bei der Zwiebel rechnet man mit 20 bis 25 Prozent Verlust.“

Zwiebeln könnten schon in der Erde zum Beispiel wegen Pilzkrankheiten Schaden nehmen. Unbrauchbar für die Vermarktung seien sogenannte losschalige Zwiebeln, deren Häute nicht fest sitzen, oder solche mit Flecken. Schaden könnten Zwiebeln auch bei mehrmaligem Sortieren und bei der Lagerung nehmen. Hinzu komme, das alle Knollen, die weniger als 40 Millimeter Durchmesser haben, für die Vermarktung nicht geeignet sind.

Dass nicht vermarktungsfähige Zwiebeln weggeworfen werden, ist nichts Besonderes, betont Künzel. „Diesmal kann es ein bisschen mehr sein, weil wir mehr geerntet haben“, fügt er hinzu. Das Jahr war weniger trocken als die vergangenen, in denen die Ernte eher unterdurchschnittlich ausgefallen war.

Zwiebel-Haufen werden Dünger

Die Abfallzwiebeln würden in sogenannten Mieten auf dem Feld in der Nähe des Parkplatzes der Autobahn gelagert, wo sie verrotten. Später verteile der Düngerstreuer die Reste auf den Feldern. Während die Genossenschaft also nur Zwiebeln wegwirft, die sie nicht verkaufen kann, sei der Diebstahl von gut gewachsenen Knollen nach wie vor ein großes Problem. „Wir sehen in der Erntezeit fast täglich Leute, die sich Zwiebeln mitnehmen“, beklagt der neue Chef.

Die Leute kämen mit kleinen Beuteln, aber auch schon mal mit dem Transporter, weiß er aus Erfahrung. Wobei man das meiste gar nicht mitbekomme, denn die dreistesten Diebe (wegen der größten Menge) machen sich eher nachts über die Feldränder her.

