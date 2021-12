Deswegen verzichtet Kitzscher auf Gender-Symbolik

Kitzscher

BürgerInnen, Bürger*innen, Bürger:innen oder Bürger_innen? All das wird auf amtlichen Schreiben der Stadtverwaltung Kitzscher in nächster Zeit nicht zu lesen sein. Es bleibt hier bei Bürgerinnen und Bürgern. Mehr Gendern soll nicht gehen im Rathaus in der Ernst-Schneller-Straße.

Grundlage dafür ist ein jetzt gefasster Stadtratsbeschluss, der dem Bürgermeister in Sachen Behördensprache einen Auftrag erteilt. Als Leiter der Verwaltung soll er dafür sorgen, „dass eine einheitliche Schrift- und Sprachregelung als Behördensprache entsprechend den Regeln des Rates für deutsche Rechtschreibung erfolgt“.

Instanz mit amtlichem Regelwerk

Der Rat für deutsche Rechtschreibung ist nach eigener Darstellung „die maßgebende Instanz in Fragen der deutschen Rechtschreibung“. Er gibt mit dem amtlichen Regelwerk das Referenzwerk für die deutsche Rechtschreibung heraus.

Die 41 Mitglieder des Rates stammen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, aus dem Fürstentum Liechtenstein, aus der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und von der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Auch das Großherzogtum Luxemburg ist beteiligt.

Sprach-Rat will keine Genderzeichen

Als zwischenstaatliches Gremium ist es die Aufgabe des Rates, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf der Grundlage des orthografischen Regelwerks in einem „unerlässlichen Umfang“ weiterzuentwickeln.

Der sogenannte Asterisk (also das Gendersternchen), und der Unterstrich (auch als Gender-Gap bezeichnet), der Doppelpunkt sowie andere verkürzte Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen mitten in einem Wort gehören nach Ansicht des Rates noch nicht zu diesen unerlässlichen Veränderungen.

Das hat das Gremium in einer Verlautbarung im März dieses Jahres bekanntgegeben. Demnach solle allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden. Allerdings sei das eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe. Allein mit orthografischen Regeln und Änderungen der Rechtschreibung könne sie nicht gelöst werden, sagt der Rechtschreib-Rat.

Schramm: Sprache nicht noch mehr verkomplizieren

Denn, auch darauf macht der Rat aufmerksam, geschlechtergerechte Texte müssen sachlich korrekt, verständlich, lesbar und vorlesbar sein.

Diese Haltung macht sich mit dem jüngsten Beschluss die Stadt Kitzscher zu eigen. „Wir wollen niemanden diskriminieren“, sagt Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler). Allerdings, so seine Überzeugung: „Sprache ist schon schwer, man sollte sie nicht noch mehr verkomplizieren.“ Tatsächlich könnten gerade sehbehinderte Menschen ein Verständnisproblem mit Worten mit Genderzeichen haben, sagt er. Gerade auch dann, wenn sie auf Vorleseprogramme angewiesen sind, die Sonderzeichen mitlesen.

Ähnliche Beschlüsse im Landkreis

Die jetzige Festlegung muss laut Schramm keine für die Ewigkeit sein. Aber aktuell bekenne sich die Stadt zu einer für alle verständlichen und lesbaren Sprache. Dabei werde in Rechnung gestellt, dass Gender-Symbole von einer Mehrheit abgelehnt werden, meint Schramm. Der Beschluss zur Schrift-und Sprachregelung in der Stadt Kitzscher wurde vom Stadtrat einstimmig ohne Diskussion gefasst. Ähnliche Entscheidungen sind bereits aus der Stadt Grimma sowie aus der Stadt Geithain bekannt. Auch das Landratsamt des Landkreises Leipzig verzichtet vorläufig auf die Genderzeichen.

Von André Neumann