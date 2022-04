Deswegen werden Staatsstraße und Bahnlinie in Deutzen gesperrt

Neukieritzsch/Deutzen

In Deutzen wird Ende April bis Anfang Mai ein wichtiger Verkehrsknoten für einige Tage gesperrt. Betroffen sein wird sowohl der Verkehr auf der Staatsstraße 50 (Borna – Deutzen – Ramsdorf – Landesgrenze Thüringen) als auch der Zugverkehr auf der darüber hinwegführenden Bahnlinie Neukieritzsch – Regis-Breitingen.

Grund für die unterschiedlich lange andauernden Sperrungen ist eine Baumaßnahme der Deutschen Bahn. Die errichtet in Deutzen seit Juli vorigen Jahres eine Lärmschutzwand im Rahmen eines bundesweiten Lärmsanierungsprogramms. Die knapp 1700 Meter lange Wand soll Anwohner zwischen dem S-Bahn-Haltepunkt und dem südlichen Ende der Straße „Siedlung“ vor den Geräuschen der Bahn schützen.

Lückenschluss auf der Brücke

Die Schallschutzwand ist bis zu drei Meter hoch. Besonders in den Straßenzügen Straße des 15. Oktober und in der Siedlung stehen die Häuser teils maximal 25 Meter von der Bahnlinie entfernt. Entlang der schnurgeraden Bahnlinie ist die Lärmschutzwand nahezu fertig. Es fehlt nur noch der Lückenschluss auf der Brücke über die Staatsstraße 50.

Die Lärmschutzwand in Deutzen ist fast fertig. Es fehlt nur noch ein Lückenschluss. Quelle: Jens Paul Taubert

Damit die Elemente auf der Bahnüberführung sicheren Halt bekommen, muss dort ein sogenannter Torsionsbalken eingebaut werden. Dafür werden ab dem 25. April die Straße und ab dem 4. Mai zusätzlich die Bahnstrecke gesperrt. Die Sperrungen dauern bis zum 9. Mai an.

Sperrpause von Bahnhof Neukieritzsch wird genutzt

In der Sperrzeit der Straße finden zunächst Vermessungsarbeiten statt, der Balken wird angeliefert, die Baustelle eingerichtet. Wenn dann auch der Bahnverkehr ruht, werden der Torsionsbalken und noch ein kleinerer auf der Brücke eingebaut. Danach werden die Pfosten montiert und die letzten Wandelemente eingebaut.

Die Sperrung für die Bahn erfolgt in Deutzen gleichzeitig mit einer Totalsperre des Bahnhofes in Neukieritzsch. Dort gibt es in diesem Jahr bis zum Ende des Bahnhofsumbaus noch insgesamt drei Sperrpausen. Die erste vom 4. bis zum 9. Mai nutzt die Bahn auch für die Komplettierung der Lärmwand in Deutzen.

Die weiteren Sperrungen des Bahnhofes in Neukieritzsch sind für die Zeiträume 16. bis 20. September sowie 2. bis 30. Oktober vorgesehen. Die Bahn hat angekündigt, jeweils Schienenersatzverkehr anzubieten.

Neue Lärmschutzwand entlang der Siedlung in Deutzen. Quelle: Jens Paul Taubert

Von André Neumann