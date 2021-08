Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert Krebszentren in Borna

Borna

Jedes Jahr bekommen zahlreiche Menschen die Diagnose Krebs. Und die stellt das ganze Leben auf den Kopf. Um die jeweils passenden Behandlungsmethoden anbieten zu können, wurden in der Sana-Klinik Borna in den vergangenen Jahren die aktuellsten Diagnostik- und Therapieverfahren in den einzelnen Zentren und Kliniken, die Anlaufpunkt für etwa an Brust-, Darm- oder Prostatakrebs erkrankte Patienten sind, kontinuierlich ausgebaut. Seit 2018 werden in einem zertifizierten Onkologischen Zentrum Patienten mit allen häufigen Krebserkrankungen versorgt.

Unter dem Dach des zertifizierten Onkologischen Zentrums bekamen dieses Jahr auch das Gynäkologische Tumorzentrum und das Pankreaskrebszentrum das Qualitätssiegel der Deutschen Krebsgesellschaft. Damit sind nun alle Fachkrebszentren der Sana Kliniken Leipziger Land zertifiziert. Über mehrere Tage prüften die Auditoren die klinischen Abläufe. Im Mittelpunkt dabei standen, dass die Zentren durchgehend entsprechend der neuesten internationalen Leitlinien behandeln, dass ausschließlich qualifizierte Ärzte und Ärztinnen die diagnostischen und therapeutischen Leistungen erbringen und dass die fachübergreifende Zusammenarbeit beispielsweise in der Tumorkonferenz gelebte klinische Praxis ist.

Auditoren nehmen jeden Bereich genau unter die Lupe

„Die Auditoren nahmen jeden Tätigkeitsbereich der Zentren unter die Lupe. Und wir konnten in allen Punkten überzeugen“, sagt Klinikgeschäftsführer Dr. Roland Bantle nicht ohne Stolz. „Wer zu uns kommt, kann sich darauf verlassen, dass er die Behandlungsempfehlungen bekommt, die für seine individuelle gesundheitliche Situation am vielversprechendsten ist. Zudem bieten alle unsere Tumorzentren eine Betreuung an, die weit über die normale Versorgungsmedizin hinausgehen. Dazu gehören etwa eine soziale und psychologische Begleitung oder eine intensive Nachsorge“, ergänzt er.

Das Gynäkologische Tumorzentrum ist spezialisiert auf die Krebserkrankungen der Frau. Dazu gehören Tumorerkrankungen der Eierstöcke, der Gebärmutter, des Gebärmutterhalses sowie der Scheide (Vaginalkarzinom) und des äußeren Genitals. „Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit gewährleistet eine passende Diagnostik und Therapie dieser Krankheitsbilder“, sagt Dr. Jens Einenkel, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Leiter des Gynäkologischen Tumorzentrums.

OP-Roboter „Da Vinci“ kommt im Pankreaszentrum häufiger zum Einsatz

Zertifiziert wurde nun auch das Pankreaszentrums. Es ist auf die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenerkrankungen spezialisiert und bietet den Betroffenen eine umfängliche Diagnostik und operative Therapie an. Zum Einsatz kommt in diesen Fällen häufig der OP-Roboter „Da Vinci“. „Denn Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse sind besonders komplex und konfrontiert die Operateure häufig mit ganz besonderen Anforderungen“, sagt Dr. Kay-Rüdiger Kohlhaw, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Visceral-, MIC und Gefäßchirurgie und Leiter der Onkologie in Borna. Und mit „Da Vinci“ können in Borna diese komplexen Operationen an der Bauchspeicheldrüse minimalinvasiv durchgeführt werden.

Von Julia Tonne