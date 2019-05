Borna

Die eine Post geht, die andere kommt: Während die Postbank in der Bahnhofstraße im Juni schließt, hat die Deutsche Post DHL Group nun angekündigt, in Borna eine zusätzliche Partner-Filiale zu eröffnen. Die zieht am 4. Juni in den Presseshop Krug im Edeka-Supermarkt ein.

Laut des Unternehmens können Kunden in der Filiale Brief- und Paketmarken, Einschreibenmarken, Plusbriefe und Packsets kaufen sowie verschiedene Dienstleistungen wie die Annahme von Brief-, Paket- und Expresssendungen, Auskünfte zu Produkten und Services, Portoermittlung sowie die Telefonbuchausgabe in Anspruch nehmen.

Postbank wolle sich aus Borna zurückziehen

Für Unmut bei vielen Bornaern hatte erst kürzlich die Ankündigung gesorgt, die Postbank wolle sich aus der Großen Kreisstadt zurückziehen. Die hatte neben den Bankgeschäften bislang noch traditionelle Post- und Paketdienstleistungen mit abgedeckt.

Die Schließung ist beschlossene Sache, dabei bleibt es auch trotz einer Unterschriftensammlung und trotz eines Protestbriefs an Landrat Henry Graichen. Mit der neuen Partner-Filiale jedoch bleibt die Post Borna doch erhalten. Jedenfalls alles, was wirklich mit Briefen und Paketen zusammenhängt.

Von Julia Tonne