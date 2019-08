Neukieritzsch

Dieser Satz gilt auch in diesem Jahr: „Ich kenne kein Event, bei dem ich so viel lache wie in Deutzen. Natürlich treten da auch Leute auf, die einfach nur gut sind, aber das Salz in der Suppe sind die Spinner...“ Götz Widmann hat ihn gesagt, der ist so etwas wie der Anführer einer deutschen Liedermacherszene, für die der Spaß am Musikmachen und die Liebe zum eigenen Text mehr zählen, als die Zahl verkaufter Songs und zahlender Konzertgäste

Wobei durchaus ein paar der reichlich 60 Künstler, Duos und Bands, die vom 14. bis zum 18. August beim 7. Liedermacherfestival „AdriAkustik“ im Kulturpark Deutzen auftreten, erfolgreich im Musik- und Comedy-Business unterwegs sind. Was wiederum in Deutzen so gut wie keine Rolle spielt.

Dieses Schild weist den Weg zum Festivalgelände. Quelle: André Neumann

Walters Liedermachershow mit weniger schmeichelhaften Worten

Hier ist die Festivalbühne auf dem Grillplatz so eine Art musikalische Partyarena, auf der (fast) alle gleich sind und ohne Gage auftreten. Erst dürfen ein paar ausgewählte Künstler knapp einstündige Konzerte geben, dann folgt Walters Liedermachershow. Walter Stehling kennt sie alle, oder jedenfalls die meisten, die dann nacheinander zwei bis drei Titel spielen, singen, säuseln, schreien oder wie auch immer zu Gehör bringen dürfen. Und er hat noch für jeden mehr oder weniger, meist weniger schmeichelhafte Worte übrig.

Dabei ist es für das Publikum, das von Jahr zu Jahr zahlreicher wird, dann ganz egal, ob man den oder die da vorn auf der antiquarisch hergerichteten Wohnzimmerbühne schon kennt oder mal gehört hat. Hier erlebt man handgemachte Musik in erstaunlicher Breite, denn wie sagt Organisator Martin Veit: „Liedermacherei ist kein Genre, das ist nur die Art, Musik zu machen.“ Und die kann tatsächlich äußerst abwechslungsreich sein, von Pop und Polka bis zu Punk, Metal oder sogar Elektro.

Festival zieht aus Kevelar nach Deutzen

Martin Veit ist für AdriAkustik für anderthalb Wochen nach Deutzen zurückgekehrt. Er war von 2012 bis 2018 Angestellter im Kulturpark. 2014 holte er gemeinsam mit Götz Widmann dessen nach 18 Jahren gerade heimatlos gewordenes Festival aus Kevelar im tiefen Westen Deutschlands an die Deutzener Adria, wo 2013 das erste AdriAkustik stattgefunden hatte, und wo nun für die meisten aus Widmanns Liedermacherschar alles genau so weiterging, nur viel besser wurde.

Im vorigen Jahr strich Martin Veit in Deutzen die Segel, zog zur Freundin bei Tübingen, wo er mittlerweile einem erfüllenden Brotberuf nachgeht. Künstler kontaktieren und ein Festival organisieren, das darf für den Musikfreund jetzt wieder Hobby sein – ohne Stress. Für AdriAkustik in Deutzen, das er als Organisator weiter in der Hand behält, nimmt er extra Urlaub.

Konzert mit Sarah Lesch schon am Mittwoch

Das eigentlich viertägige Festival (Donnerstag bis Sonntag) beginnt diesmal wie schon 2018 am Mittwoch mit einem vorgelagerten Konzert. Sarah Lesch war als Newcomerin vor ein paar Jahren schon mal in Deutzen. Mittlerweile füllt sie Säle und Freiluftbühnen und gibt in Deutzen ein eigenes Konzert (14. August, 20 Uhr).

Sarah Lesch, hier 2017 auf der Geyserhaus-Parkbühne in Leipzig, eröffnet AdriAkustik in Deutzen mit einem Konzert am Mittwoch. Quelle: Christian Modla

Zu den „tollen neuen Musikern“ zählt 2019 auch Miss Allie (17. August, 18 Uhr), die in ihren Liedern ganz schnell von urkomischer und unvorhergesehener Satire zu ernsten und zu Tränen rührenden Botschaften wechselt.

Viele weitere lassen sich aufzählen, darunter etliche, die schon mal da waren, mittlerweile in ihrem Metier in der Erfolgsspur unterwegs sind und trotzdem immer noch gern das Deutzener Flair erleben wollen.

Simon und Jan (15. August, 19 Uhr) gehören dazu oder Falk (17. August, 19 Uhr), der gerade die Comedybühnen aufmischt. Und natürlich „Ernstgemeint“ (17. August, 16 Uhr), laut Marin Veit so etwas wie die Hausband von AdriAkustik.

Götz Widmann ist der eigentliche Vater dieses Liedermacherfestivals

Götz Widmann, der eigentliche Vater dieses Liedermacherfestivals, ist natürlich auch zu hören. Er eröffnet das Festival am Donnerstag (15. August, 18 Uhr) und singt die letzten Lieder am Sonntag (18. August, 20 Uhr). Am Sonntag, darauf weist Martin Veit hin, kann ab ungefähr 19 Uhr jeder kostenlos aufs Gelände. Quasi als Angebot an die immer noch Unentschlossenen, die aber gern mal wissen wollen, wie es so zugeht bei AdriAkustik.

Mehr Info auf www.adriakustik.de; Tagestickets kosten 15 Euro, 4-Tageskarte 30 Euro, 5-Tageskarte 45 Euro.

Von André Neumann