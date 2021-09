Deutzen und seine Festivals: Rat debattiert Tretminen bei Wave-Gotik-Party

Neukieritzsch/Deutzen

Eigentlich sollte es auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates von Deutzen wieder einmal um ruhestörenden Lärm aus dem Kulturpark gehen. Schließlich hatte Ortsvorsteher Andy Krummsdorf gleich nach dem ersten Abend des jüngsten Wave-Gotik-Festivals Nocturnal Culture Night (NCN) Beschwerden von einigen Deutzenern öffentlich gemacht. Zuerst aber besprachen die Abgeordneten und die Gäste – vier Bürgerinnen und Bürger, Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU), Ordnungsamtsmitarbeiter Karsten Jockisch und Festival-Veranstalter Holger Troisch – Unappetitliches.

Katja Sobotta und ihr Lebensgefährte Mathias Nitzsche hatten nämlich beim Spazierengehen nach dem Festival etliche Häufchen mit Toilettenpapier und menschlichen Ausscheidungen gesehen. Ihr Vorwurf: „Da wurde falsch geplant“, so Mathias Nitzsche, denn es hätten keine Toiletten auf dem Parkplatz gestanden. Holger Troisch bemühte sich um Auf- und Erklärung: Es gebe Plätze zum Übernachten, und es gebe Plätze für Tagesgäste, auf denen nicht übernachtet werden soll. Auf Letzteren würden auch keine Toiletten stehen.

Eklat zwischen Bürgermeister und Ortsvorsteher

Jockisch, der für die Genehmigung der Veranstaltung zuständig war, bekräftigte: Im Festivalgelände gibt es genügend Toiletten. Und man könne nicht alles regeln und lösen. Ein Vorschlag kam nach einigem Hin und Her vom Bürgermeister: „Sagen Sie uns, wo die Stellen sind, und wir lassen vom Bauhof aufräumen.“

Womit der anrüchige Teil des Problems zumindest fast aus der Welt war und nahtlos zum Lärm übergegangen wurde. Der im Laufe der Debatte zu einem Eklat zwischen Bürgermeister und Ortsvorsteher führte. Hellriegel entrüstete sich nämlich darüber, dass Krummsdorf wegen der von ihm gezählten sieben Beschwerden nach dem Festivalauftakt am 9. September die LVZ angerufen hatte und nicht die Gemeindeverwaltung.

Einer der Parkplätze für die Besucher des Wave-Gotik-Festivals NCN in Deutzen. Quelle: Luftflug

Der Ortsvorsteher, der kein Angestellter der Verwaltung ist, wies die Bevormundung zurück und erklärte dieses Gespräch für beendet. Worauf Hellriegel aufstand und beinahe den Besprechungsraum im Kulturpark verlassen hätte.

„Ich habe die Flucht ergriffen“

In der Sache gab es in der Runde niemanden, der sich über Lärm vom aktuellen NCN beklagte. Von denen, die sich beschwert hatten, war offenbar keiner da, und niemand kannte sie – außer wahrscheinlich der Ortsvorsteher. Dieter Olschack, der am dichtesten am Kulturpark und direkt gegenüber der Hauptbühne wohnt und sich deshalb häufiger über Lärm beklagt, hatte diesmal „die Flucht ergriffen“, wie er sagte. Und der Einwurf von Ortschaftsrätin Silke Hildebrand über laute Musik bis halb zwei Uhr morgens betraf das Festival Adriakustik im August.

Dennoch herrschte eine gespannte Grundstimmung, die sich vielleicht am deutlichsten in Äußerungen von Katja Sobotta und Bürgermeister Hellriegel widerspiegelte. Die junge Frau meinte, sie störten nicht die Festivals, aber die Selbstverständlichkeit, „mit der wir es ertragen sollen“. Der Gemeindechef wiederum machte klar: „Ich möchte das Festival nicht in Misskredit bringen lassen.“ Nichts wäre aus seiner Sicht schlimmer, als wenn Troisch mit dem NCN Deutzen verlassen würde.

Verwaltung sieht überwiegendes gesellschaftliches Interesse

Was eine Debatte darüber aufkommen ließ, was die Deutzener von den Festivals im Kulturpark haben. „Sie persönlich nichts“, gab der Bürgermeister gegenüber Mathias Nitzsche zu, der die Frage aufgeworfen hatte. Aber, zählte er auf, viele Deutzener vermieten Ferienwohnungen und Gärten. Bäcker und Eiscafé machen gute Geschäfte, der Sportverein betreibt einen Grill und hat Einnahmen. Und: „Der Park ist eine wunderbare Location im Südraum Leipzig.“

Den es ohne die Großveranstaltungen bald nicht mehr geben würde, prophezeite Jockisch. Weswegen die Gemeindeverwaltung bei ihren Genehmigungen für die Festivals von einem überwiegenden gesellschaftlichen Interesse ausgeht, wie er sagte.

Die Debatte endete mit der Zusage des Bürgermeisters, bis zum nächsten Festival über die Lösung der angesprochenen Probleme zu sprechen. Und dem Festivalveranstalter wurde mitgegeben, noch einmal darüber nachzudenken, wie er den Ort besser einbeziehen und teilhaben lassen könnte.

Von André Neumann