Neukieritzsch/Deutzen

In wenigen Tagen werden die Schüler der Deutzener Grundschule „4 Jahreszeiten“ im Obergeschoss der Grundschule in Neukieritzsch eingeschult. Das Schulhaus in Deutzen ist geschlossen. Nach den vielen Diskussionen darum und besonders nach der Gemeinderatssitzung, auf der die Entscheidung endgültig fiel, fühlt...