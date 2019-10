Neukieritzsch/Deutzen

Der Deutzener Kaninchenzuchtverein S 91 hatte am Sonnabend zur Jubiläumsschau in die Richard-Wagner-Straße eingeladen. Anlass war sein 100-jähriges Bestehen am 2. November. Unter dem überdachten Anbau auf dem Gelände der Kegelbahn fand bei der Gelegenheit eine Wertung der Tiere in der Öffentlichkeit statt. A...