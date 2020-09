Deutzener Nocturnal Culture Night – ein Festival mit Abstand

Neukieritzsch/Deutzen

Anders als in den vergangenen Jahren zuvor verlief am Wochenende das Nocturnal-Culture-Night-Festival im Deutzener Kulturpark. Zu den zumeist in schwarz gehaltenen Outfits der Wave-Gothic-Szene gesellten sich Masken über Mund und Nase, Hygienevorschriften mussten eingehalten werden. Die Besucher waren aber froh, dass die Veranstaltung nicht ausfiel.

Pfeile auf dem Boden wiesen ihnen die Richtungen, in denen sie sich bewegen durften. War es früher möglich, auf kurzem Wege von einer Bühne zur anderen zu schlendern, waren diese nun mitunter nur im weiten Bogen zu erreichen. Nicht der Veranstalter des Festivals hatte sich diese „Schikanen“ ausgedacht, vielmehr gehörten sie zum Bestandteil des Konzeptes, das das Gesundheitsamt forderte – resultierend aus den Corona-Maßnahmen. Die Festivalbesucher folgten anstandslos den Aufforderungen.

Anzeige

Familiärer Charakter

Zu ihnen gehörte Rainer Stemmler aus Leipzig. „Ich bin froh, dass wenigstens diese Veranstaltung stattfindet. Mir würde etwas fehlen, wenn ich hier nicht mit dabei sein könnte“, sagte er. „Für mich ist es der familiäre Charakter, den das Fest ausmacht. Ich bin mit Freunden hier angereist und treffe auch Bekannte, die ich von anderen Veranstaltungen dieser Art kenne.“

Weitere LVZ+ Artikel

Zur Galerie Das Noctural-Cultre-Night-Festival lief am Wochenende in Deutzen. Die Besucher hatten diesmal die Corona-Regeln einzuhalten.

Katrin Großmann und Utz Jankowiak waren eigens aus Berlin angereist. „Das Ereignis in Deutzen ist schon zu einem festen Bestandteil in unseren Veranstaltungskalender geworden. Wir sind auch auf größeren Events dieser Art anzutreffen, aber das in Deutzen ist durch seine Lage und wegen der Bühnen, die zumeist in kurzer Zeit zu erreichen sind, hervorragend“, betonte Utz Jankowiak.

Gute Organisation

Seine Partnerin Katrin Großmann hob die gute Organisation hervor. „Wir nehmen schon viele Jahre an dem Musikereignis teil und sind jedesmal erfreut über die gelungene Veranstaltung. Es ist schade, dass in diesem Jahr weniger Besucher da sind. Aber leer erscheint das Gelände deswegen nicht“, stellte sie fest. Beide berichteten weiter, dass sie auch wegen des Zurschautragens der dunklen Kleidung nach Deutzen gekommen sind und die anderen dasselbe tun, da das Outfit Bestandteil der Szene ist.

Händler Peter Kröhan beobachtete, wie gelassen die Besucher mit den Corona-Maßnahmen umgingen. „Auch sonst ist die hier vertretene Wave-Gothic-Szene recht ausgeglichen“, urteilte er. Wer die Musik mit ihren schnellen Rhythmen und dem zumeist theatralischen Gesang hörte, hätte bei den Besuchern mehr Ausgelassenheit vermutet. Doch die Szene ist sich selbst zugewandt, miteinander verbunden.

Publikum im Schnitt älter

Lutz Nickel aus Bremen hatte die mehrstündige Fahrt nach Deutzen gern in Kauf genommen. „Aus meiner Sicht geht es hier eher familiär zu. Das Publikum ist zwar im Schnitt älter, aber jeder wird angenommen, wie er ist, und da spielt das Alter überhaupt keine Rolle“, erklärte er. Ich ziehe dieses Jahr kleinere Veranstaltungen den größeren vor.

Die Begegnungen mit den Menschen auf dem Fest möchte er nicht missen. „Jeder freut sich, dem Anderen vom Vorjahr oder von einem anderen Event zu begegnen. Ich genieße die Musik tatsächlich schon seit den 80er-Jahren, als noch keiner an eine schwarze Szene dachte“, so Nickel, der scherzte: „Wenn nicht live gespielt wurde, kam seinerzeit die Musik noch von der Schallplatte, jener schwarzen Scheibe mit den Rillen drin.“

Bewohner nehmen Festival an

Das Umfeld im Ort hat das spektakuläre Festival längst angenommen. Nico Puttkammer sagte, dass die Dorfbewohner jedes Jahr ein Fußballspiel organisieren, bei dem sie gegen die schnell zusammengestellte Mannschaft der Besucher antreten. „Dabei geht es weniger um den Sieg, die ein Team erringt, sondern vielmehr darum, dass beide Parteien ihren Spaß haben“, erklärte der Besucher aus Delitzsch. „Selbst die Zuschauer kommen auf ihre Kosten, schwenken Fahnen und halten mitunter selbst gebastelte Transparente hoch.“

Für Georg Poppe zählten insbesondere die Gespräche am Rande des Ereignisses. „Es ist die Atmosphäre der Veranstaltung mit den schwarz gekleideten Leuten und der hier vertretenen Musikszene, die das Gesamtbild ausmachen“, hielt der Riesaer fest.

Lesen Sie auch:

Von René Beuckert