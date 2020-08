Groß, süß, bunt und fruchtig, das ist der „Dolce Vita“, das Flaggschiff auf der Karte des Eiscafés am Markt in Deutzen. Der ist fast geeignet, dem berühmten schwarzen Eis aus Deutzen den Rang abzulaufen.

Das schwarze Eis ist noch immer eine Spezialität des Eiscafés am Markt in Deutzen. Sara Schmidt präsentiert es in der Waffel. Quelle: André Neumann