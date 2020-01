Deutzener erinnern mit Traditionsfeuer an ihre Grundschule und senden Signal

Neukieritzsch

Auch wenn die Grundschule „4 Jahreszeiten“ in Deutzen derzeit ihr Domizil in Neukieritzsch gefunden hat, so gehört sie doch noch immer zum Ortsteil. Und die Deutzener wiederum sind so eng mit Schule, Lehrern und den Kindern verwachsen, dass ein Januar ohne Traditionsfeuer ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Weshalb am Freitagnachmittag zahlreiche ausgediente Weihnachtsbäume in Flammen aufgingen und mehr als 600 Lichter an die vielen Jahre Grundschule am Standort Deutzen erinnerten.

Viel mehr Teelichter als geplant in Deutzen

Geplant waren ursprünglich 400 Gläser mit Teelichtern, um den Weg vom Haupteingang der Schule Richtung Sportplatz und letztlich auf den Schulhof zu markieren. Viele Deutzener sammelten allerdings mehr als notwendig. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass es uns noch gibt, dass es die Schule noch gibt“, sagte Franziska Kreisel, deren Kind in die dritte Klasse geht und den Umzug nach Neukieritzsch miterlebt hat. Ihr zweites Kind kommt in diesem Jahr in die Schule, „und vielleicht wissen wir ja dann schon etwas mehr, was die Zukunft betrifft“, hofft sie.

Schule ist der wesentliche Teil der Gesellschaft

Das Traditionsfeuer, auf die Beine gestellt vom Elternbeirat der Grundschule „4 Jahreszeiten“, dem Verein „Gemeinsam für Deutzen“, von den Lehrern und vom SV Blau Weiss Deutzen, erlebte einen regelrechten Ansturm. Lehrer, Eltern, Großeltern, Kinder und künftige ABC-Schützen trafen sich auf dem Schulhof, um ein Signal an Neukieritzsch zu senden, dass die Schule ein Teil der Gesellschaft ist. „Wenn nicht gar der wesentliche“, machte Elternsprecherin Sylvette Hinz deutlich.

Mit mehr als 600 Lichtern signalisieren die Deutzener, dass sie weiter um ihre Grundschule kämpfen. Quelle: Julia Tonne

Allerdings war die Organisation des Erinnerungs-Festes eine Herausforderung für sich. Strom musste mühsam vom Vereinshaus des Sportvereins zum Schulhof verlegt werden, Toiletten waren Mangelware. „Wir dürfen ja nun gar nicht mehr in die Schule“, sagte Hinz. Es sei lediglich genehmigt worden, beispielsweise Getränkekisten im Gebäude zu lagern.

Sanierung oder Neubau: Hauptsache, überhaupt eine Schule

Der Stimmung tat das keinen Abbruch, zumal der in den vergangenen Jahren im Schulhaus stattfindende Weihnachtsmarkt im Dezember der Schließung zum Opfer gefallen war. „Deshalb ist die Feier heute deutlich größer. Wir stellen damit klar, dass wir weiter um unsere Schule kämpfen.“ Ob die bisherige nun saniert oder eine neue gebaut wird, spielt für viele Eltern zunächst eine untergeordnete Rolle, „Hauptsache, überhaupt eine Schule“, betonte Kreisel.

Das Traditionsfeuer selbst hatten die Kameraden der Feuerwehr aus Lobstädt unter ihren Fittichen. Deutlich mehr Bäume als in den vergangenen Jahren gingen in Flammen auf – geschuldet der Tatsache, dass diesmal die Exemplare im Ort eingesammelt wurden. Bauer Friedel hatte den Sonnabend zuvor Mitglieder des Elternbeirats auf den Hänger geladen, die wiederum holten die von Lametta und Kugeln befreiten Blaufichten und Nordmanntannen ab. Und die brannten am Freitag so gut und so hell, dass das Zeichen wohl bis nach Neukieritzsch zu sehen war.

Das Organisationsteam hatte allerdings bei weitem noch mehr zu bieten. Feuerschalen sorgten für gemütliche Stimmung, Lichteffekte ließen das Schulhaus erstrahlen, Miss Peggy Balloni kreierte aus Luftballons leuchtende Haarreifen und bot einen Workshop für die Erwachsenen an, Fußballer kickten mit den Kindern, und Ortschronist Werner Wehefritz fotografierte alles.

Von Julia Tonne