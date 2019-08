Neukieritzsch/Deutzen

Im Neukieritzscher Ortsteil Deutzen findet am 1. September nicht nur die Wahl des nächsten sächsischen Landtages statt. Im Wahllokal in der Caritas-Sozialstation, Am Wasserturm 7, erhalten die Wähler auch einen Wahlzettel mit Kandidaten für den Ortschaftsrat.

Ortschaftsrat Deutzen in Hauptsatzung vergessen

Das liegt daran, dass die Wahl des Ortschaftsrates in Deutzen nicht, wie vorgesehen, am 26. Mai stattfinden konnte. Der Grund: Die Ortsvertretung des 2014 eingemeindeten Dorfes hatte nicht rechtzeitig Eingang in die Hauptsatzung der Gemeinde Neukieritzsch gefunden.

Mittlerweile sind alle formalen Voraussetzungen erfüllt, und es kann gewählt werden. Der künftige Ortschaftsrat wird nur noch aus fünf statt derzeit acht Mitgliedern bestehen. Die acht Bewerber um diese Plätze kommen ausschließlich von einer Liste, nämlich dem Wahlvorschlag der Bürger für Deutzen (BfD).

Die Kandidaten der Liste Bürger für Deutzen

Zur Wahl stehen Silke Hildebrand (Angestellte, Jahrgang 1968), der amtierende Ortsvorsteher Andy Krumsdorf (Historiker, 1987), der in den neuen Gemeinderat gewählte Jens Buder (Gleisbauer, 1971), die Grundschullehrerin Silvia Emberger (1967), Sandy Schädlich, der ebenfalls für den neuen Gemeinderat gewählt wurde (Finanzbeamter, 1985), Michael Pochanke (Angestellter, 1955), Nicole Wuttig (Lagerlogistikerin, 1983) und der Gastronom Bodo Stoiber (1959) von der Gaststätte „Zum Wasserturm“ in Deutzen.

Die Deutzener können auf dem Wahlzettel insgesamt drei Bewerber ankreuzen. Möglich ist auch, in freie Zeilen des Stimmzettels andere Personen einzutragen und denen die Stimme zu geben.

Mit der Wahl in Deutzen werden dann die drei Neukieritzscher Ortschafträte komplett sein. Die für Lobstädt/Kahnsdorf/Großzössen sowie für Lippendorf/Kieritzsch waren regulär am 26. Mai gewählt worden.

Von André Neumann