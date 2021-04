Diakonie-Sozialstation Borna wird 30: Pflege deutlich mehr gefragt

Borna

Aus fünf Mitarbeiterinnen wurden 32, aus etwa 15 Patienten dann mehr als 200: In den vergangenen 30 Jahren ist die Sozialstation Borna – eine Einrichtung der Diakonie Leipziger Land – enorm gewachsen. Auch wenn die Einrichtung am 1. April – an dem Tag im Jahr 1991 wurde sie gegründet – ihren runden Geburtstag nicht gebührend gefeiert hat, so zieht sie dennoch Bilanz. Und die kann sich sehen lassen.

Reichlich Bedarf für Hilfe und Pflege

„Das Geburtstagskind ist ganz schön groß geworden“, sagt Pflegedienstleiterin Karin Schubert. Als die Sozialstation ihren Dienst aufnahm, kümmerten sich fünf Gemeindeschwestern um das Wohl von einem reichlichen Dutzend Pflegebedürftigen. Zur Verfügung stand damals ein Dienstfahrzeug.

Heute besteht das Team aus 32 Kolleginnen, die sich um mehr als 200 Frauen und Männer sorgen. Was damit zusammenhängt, dass „die Nachfrage nach Pflege und Hilfe im Haushalt deutlich gestiegen ist“, begründet Schubert. Dazu habe unter anderem die Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 beigetragen.

Im Wandel begriffen: Erreichbarkeit und Standorte

Gewandelt habe sich auch die Arbeitsweise in den vergangenen drei Jahrzehnten. Wenn die Chefin früher eine Mitarbeiterin kontaktieren wollte, studierte sie den Dienstplan, schätzte ab, wo diese ungefähr sein könnte, und telefonierte ihr dann mühsam über die Patienten hinterher. Heute geht nichts mehr ohne Handys und elektronische Abrechnungen. Dennoch: „Trotz der Digitalisierung ist die Bürokratie aufwendiger geworden“, sagt die Pflegedienstleiterin.

Genauso im Wandel begriffen waren die Standorte der Sozialstation. Auf der Suche nach optimalen Bedingungen für Team und Betreute zog die Einrichtung mehrfach um: von der Virchow- über die Theodor-Storm- und die Leipziger Straße ins jetzige Domizil in der Lausicker Straße 2. Mittlerweile gehört zur Einrichtung auch eine Tagespflege in der Oststraße.

Von den Pflegebedürftigen kommt viel Dankbarkeit zurück

Gern denken Schubert und ihre Kolleginnen an die vielen Feste und Ausflüge zurück, die sie für die Senioren auf die Beine gestellt haben – ehrenamtlich, neben den eigentlichen Diensten. „Allen Mitarbeitern gebührt ein herzliches Dankeschön für deren großes Engagement“, macht Schubert deutlich. Das gelte gleichermaßen für Angehörige und Ärzte, mit denen die Zusammenarbeit immer reibungslos geklappt habe.

Trotz mancher Herausforderungen und harter Zeiten – wie gerade besonders in der Coronavirus-Pandemie – sei die Arbeit lohnend, sinnvoll und schön. „Es kommt so viel Dankbarkeit zurück“, erzählt die stellvertretende Pflegedienstleiterin Peggy Lübner. „Wenn man mit einer Umarmung und den Worten ‚Schön, dass Sie da sind‘ begrüßt wird, macht das richtig Spaß.“

Von LVZ/Julia Tonne